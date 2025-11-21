Vaca Narvaja: “Los 11 puntos del acuerdo comercial favorecen a Estados Unidos”

El exembajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, consideró que “los 11 puntos del acuerdo comercial favorecen a Estados Unidos” al tiempo que afirmó el tratado es “la primera factura del salvataje” que obtuvo la administración de Javier Milei.

“Alineamiento automático con EEUU”

“El alineamiento automático con Estados Unidos viene con factura, a partir del acuerdo, medicamentos que están prohibidos acá podrían empezar a entrar”, agregó en declaraciones a AM Splendid 990.

“Este es un acuerdo que tiene restricciones arancelarias que impactan en la industria nacional, en el esquema de patentes”, advirtió el diplomático.

Además señaló que el vínculo con los Estados Unidos marca “una contradicción muy grande en el Gobierno”, porque Milei “admira a (Donald) Trump, pero está en las antípodas de su pensamiento económico”.

Vaca Narvaja expresó que “Trump está haciendo proteccionismo” al proteger su industria con altos aranceles, mientras que en la Argentina “no hay alguien que haga proteccionismo, sino todo lo contrario, liberaliza el mercado”.

“Alguien se dio cuenta en Estados Unidos de que la ayuda económica para la Argentina se está yendo a toda China. Los argentinos estamos gastando 100 millones de dólares por mes en las plataformas Shane y Temu”, ejemplificó.

China

Por último mencionó que los perjuicios de interrumpir el vínculo comercial con China. “Es el país que más patentes tecnológicas presenta, produce el 30% de todos los bienes industriales del mundo, y está pensando en armar una base en la Luna para 2035”, finalizó Vaca Narvaja.