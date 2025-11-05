Volvieron a detener a un colaborador de la defensa de los Sena por presuntas amenazas a un perito

Después de varias horas con paradero desconocido, el abogado Nicolás Boniardi Cabra se presentó este miércoles ante el Ministerio Público Fiscal, donde quedó a disposición de la Justicia y sería trasladado al Departamento de Investigaciones mientras se resuelven las medidas solicitadas en su contra.

La decisión se produjo luego de que la fiscal Rosana Soto ordenara su detención al tomar conocimiento de un incidente ocurrido cuando el teléfono celular del letrado, secuestrado días atrás por orden judicial, iba a ser sometido a peritaje en el Instituto Médico Forense. Según fuentes oficiales, durante esa instancia Boniardi Cabra habría amenazado al técnico responsable del procedimiento, lo que motivó una nueva imputación y el pedido de arresto.

Previo a su entrega, la abogada Rocío de Jesús Ramírez, pareja del acusado, presentó un escrito requerido que se mantuviera en libertad, lo que fue rechazado por la fiscalía.

Antecedentes: el episodio durante la selección del jurado

La investigación que involucra a Boniardi Cabra se originó durante el proceso de selección de los candidatos a integrar el jurado popular del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En esa instancia, el abogado fue sorprendido registrando imágenes de aspirantes a jurados, una conducta expresamente prohibida por la normativa. Por ese hecho, la fiscalía lo imputó por desobediencia judicial y perturbación del orden, quedando alojado en la Comisaría Cuarta.

Días después obtuvo la libertad, aunque con restricciones y con su celular secuestrado para ser analizado.

El Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo del juez Javier Roy, había autorizado el acceso al dispositivo para determinar si contenía fotografías o videos que vulneraran la confidencialidad de la selección del jurado. Ese análisis continúa siendo considerado prueba relevante para la investigación.

La versión de la defensa

El abogado Juan Martín Varas, quien se incorporó a la defensa junto a Ramírez, negó enfáticamente que su asistido hubiera amenazado al perito. Sostuvo además que Boniardi Cabra “no estuvo en el lugar, no se comunicó con nadie y no hizo referencia alguna sobre lo que pudiera pasar”. “Se presentó en fiscalía ante la difusión pública del pedido de detención. Vino a ponerse a derecho”, explicó.



El defensor anticipó que este jueves, alrededor de las 10, su representado prestará declaración de imputado, donde, dijo, podrá “aclarar una situación descontextualizada”.

Varas también afirmó que, hasta el momento, la defensa no fue notificada formalmente sobre cuál será la figura penal atribuida por la fiscal Soto: “Recién con la indagatoria podremos conocer con precisión el hecho que se le endilga”.