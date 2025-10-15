Zdero dispuso que las propiedades de los “piqueteros VIP” procesados sean destinadas a dependencias estatales

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, anunció este miércoles que los inmuebles pertenecientes a los llamados piqueteros VIP, actualmente procesados y detenidos en la Unidad Federal N°7, pasarán a ser utilizados por el Estado provincial.

Durante una recorrida por las propiedades embargadas por orden de la jueza federal Zunilda Niremperger, en el marco de la causa por presunto lavado de activos y desvío de fondos públicos que investiga el fiscal Patricio Sabadini, Zdero afirmó: “Estamos en una de las propiedades recuperadas de la corrupción. Esto pertenecía al piquetero Rolón y a la fundación Roca Sólida. A partir de ahora, acá funcionará el departamento de logística del Servicio Penitenciario Provincial”.

Por su parte, Matkovich explicó que otro de los inmuebles. anteriormente vinculado a la fundación Soplando Vidas, será destinado a la División de Bomberos Zona Sur, lo que permitirá “una respuesta más rápida ante emergencias en los barrios del sector”.

La causa federal que derivó en las incautaciones

La decisión judicial está relacionada con la investigación sobre el manejo irregular de fondos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). En ese marco, fueron procesados con prisión preventiva Marcos Cáceres, Lucas Torales, Juan Carlos Rolón y Diego Rolón, señalados como cabecillas de una estructura ilícita que habría desviado millones mediante fundaciones y cooperativas truchas.

Los acusados están detenidos en la cárcel federal de Resistencia, mientras que familiares y allegados enfrentan cargos como partícipes necesarios, con prohibición de salida del país. Entre las pruebas se destacan movimientos bancarios sin respaldo, obras inconclusas y el uso de fondos estatales para la construcción de viviendas privadas, quinchos y salones de fiestas.

Embargos millonarios

La jueza Niremperger dispuso embargos por sumas que superan los mil millones de pesos entre todos los imputados:

Diego Rolón: casi $400 millones.

Marcos Cáceres: más de $330 millones.

Juan Carlos Rolón: cerca de $160 millones.

Lucas Torales: unos $59 millones.

También fueron alcanzadas las fundaciones Roca Sólida y Soplando Vidas, consideradas parte de la red utilizada para canalizar los recursos públicos bajo programas sociales que nunca se concretaron.

Zdero adelantó que en los espacios recuperados funcionarán nuevas dependencias del Estado, entre ellas una base operativa policial, oficinas de delitos económicos y calabozos. Durante la recorrida, se exhibieron además instrumentos, bombos y materiales incautados durante los allanamientos.