Diego Sehinkman le respondió a Javier Milei, después de que el candidato de La Libertad Avanza impugnara una lista de invitados y rechazara de manera enérgica su participación en el programa del domingo pasado. "No seamos sumisos ante el atropello", pidió el periodista.

Además, acusó al candidato libertario de difundir "mentiras" y de enviar mensajes insultantes dirigidos a los invitados potenciales del programa. También comparó la revisión de listas con "lo peor de la historia argentina".

"Voy a ser breve pero contundente", señaló Sehinkman para dar comienzo a su editorial en "Sólo una vuelta más". A continuación, se centró en analizar lo que inicialmente percibió como "entredichos" con Milei.

La mayor parte del mensaje se enfocó en un retuit que el diputado compartió. Este retuit provino de La Derecha Diario, un medio de comunicación con estrechos vínculos con Milei, que promueve la ideología del libertario y suele difundir críticas habituales hacia opositores y periodistas.

"Dice que acá le habíamos armado una emboscada y consistía en cruzarlo con Campanella", comentó Sehinkman sobre la versión que los seguidores del libertario intentaron difundir. "Es una mentira total y absoluta. Cualquiera que sigue este programa sabe que no es un programa de debates. Y muchísimo menos sin que lo sepan los invitados", subrayó el conductor. Y advirtió: "Nuestros golpes van arriba del cinturón, nunca hay golpes bajos".

En este contexto, hizo hincapié en separar a Campanella de la situación, ya que estaba programada una entrevista con él para el lunes, mientras que Milei había sido invitado para el programa del domingo.

Y recordó que el economista libertario fue invitado más de una vez al programa deTN. "Él también es un producto mediático. No significa no respetar o ir de mala fe. Significa que es mentira que se le tendió una emboscada, una trampa", añadió al respecto.

Además, el periodista señaló que los invitados para el domingo ya eran de público conocimiento. Entre ellos estaban: el analista político Andrés Malamud, el filósofo Santiago Kovadloff y el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri. También se iba a sumar Gonzalo Bonadeo.

"¿Cuál es la incomodidad que se le produce a Milei, que pretende ser presidente y enfrentar mafias, corporaciones y casta, con convivir en un espacio donde va a salir por zoom Malamud, que a veces lo convalidó y otras no, Kovadloff...?", se preguntó Sehinkman.

Luego, destacó que "la libertad es que cada uno haga lo que quiera cuando recibe una invitación", pero en el medio, puso la lupa sobre un punto crítico: la revisión de listas.

"No pasa nada con no venir. ¿Dónde sí pasa algo? Pasa algo con empezar a revisar una lista, porque evoca lo peor de la historia argentina. La revisación de listas no es un buen síntoma", señaló.

En ese sentido, aseguró que "todas las personas tienen genes autoritarios" que pueden activarse "en determinado contexto", como el actual, con "mucha disconformidad y bronca".

Javier Milei le respondió a Diego Sehinkman, quien lo acusó de "impugnar" la lista de invitados a su programa

"Por eso es nuestro deber advertir que no tenemos que dejar pasar revisaciones injustas de listas de invitados", redobló su cuestionamiento principal contra Milei.

Diego Sehinkman reveló el insultante mensaje que le mandó Javier Milei a su producción

En un momento de su editorial, el periodista fue más allá comentó que su producción recibió un mensaje con insultos contra los invitados. "Algo más que no mencioné ayer: el cómo", introdujo el tema Sehinkman. Y agregó: "Los que están en lo más alto del poder o puede acceder a lo más alto manejan el fuego de las hornallas de la conversación pública".

"A mí me incomodó profundamente leer un mensaje a mi producción donde Milei insultaba en mayúsculas, no lo muestro porque no es mi forma, pero son las mismas palabras que él usa en cámara, a Kovadloff, a Malamud, a Luis Petri. ¿Qué necesidad hay de insultar violentamente a adversarios políticos?", expresó el periodista.

Un periodista reveló por qué Javier Milei no fue a su programa: “Me pidió la lista de invitados”

Y continuó, preocupado, por el escenario que se abriría con una eventual presidencia: "¿Cómo va a hacer Milei si quiere enfrentar corporaciones, mafias, castas, si va a ir al Congreso a negociar, si pretende hacer reformas contundentes, estructurales al estilo Menem?".

Para el final, lanzó un fuerte mensaje: "Para fabricar a un autoritario sólo hace falta una cosa: un sumiso. No seamos sumisos frente al atropello. No de Javier, de cualquiera. Nos costó mucho llegar acá, a la libertad de expresión. Por eso, insisto: desde mi humilde metro cuadrado y desde el equipo que me acompaña, acá no hay emboscada, no hay sobre, hay fair play. Así se lo invitó a Javier el día domingo", dijo Sehinkman.

BR/fk