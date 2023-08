El Papa Francisco tiene planeado realizar una visita a Argentina el próximo año, ya pasadas las elecciones presidenciales y con un nuevo gobierno en funciones. Además, está evaluando la opción de viajar a Uruguay

“Puedo confirmar que (Argentina) está en programa. Veremos si se puede hacer, una vez que pase el año electoral. Terminadas las elecciones, se puede hacer”, declaró Jorge Bergoglio, sin dar fechas concretas, en una entrevista publicada este viernes en la revista española Vida Nueva.

Hace algunos meses, el Papa manifestó su voluntad de realizar un viaje a su país natal, y algunos medios especulan que esta visita podría llevarse a cabo en los primeros meses del próximo año, posiblemente en abril.

“En estos momentos solo pienso en Argentina… y quizás Uruguay. Ya hubo varios intentos antes, pero las elecciones frustraron la visita”, declaró el santo padre.

Al ser consultado sobre su agenda de viajes más allá de los ya anunciados oficialmente, el Papa mencionó la posibilidad de visitar Kosovo. Dejó en claro que no tiene intenciones de realizar viajes a países más grandes de Europa “hasta que no haya concluido con las visitas a los países más pequeños”. “Estamos trabajando en Kosovo, pero no está definido”, aseguró.

El Papa Francisco, de 86 años y quien fue sometido recientemente a una operación de hernia, está actualmente en Lisboa para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). A pesar de enfrentar dificultades para caminar debido a dolores en una de sus rodillas, lo que lo llevó a utilizar una silla de ruedas, tiene un extenso programa planificado para su participación en el evento.

Durante su vuelo para liderar el evento más grande y multitudinario que organiza la Iglesia católica, y donde reúne a más de un millón de jóvenes de todo el mundo, el Papa envió un mensaje a los argentinos a través de periodistas de C5N con los que compartió el viaje: “les deseo lo mejor siempre, que Dios los bendiga”.

Su primer día en Lisboa

Tras una breve ceremonia de bienvenida en el aeropuerto, el Papa se dirigió al Palacio Nacional de Belém, que actualmente sirve como residencia del presidente de la República. Allí, Francisco sostuvo una reunión privada con Rebelo de Sousa.

Luego se desplazó al Centro Cultural de Belém, donde fue recibido con honores y aplausos por más de 1.000 personas, entre autoridades, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil. En este lugar, pronunció su primer discurso de carácter más político durante su visita a Portugal. Cabe recordar que en el año 2017 viajó al país, pero su visita se centró exclusivamente en Fátima.

Finalizó su primera jornada en el Monasterio de los Jerónimos, donde mantuvo un encuentro con los integrantes de la Conferencia Episcopal portuguesa. Durante esta reunión, abordó los alarmantes datos del reciente informe sobre abusos sexuales a menores, que señala la existencia de 4.800 casos en los últimos 70 años.

Después de su estadía en Lisboa, Francisco tiene previsto viajar a Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre. Solo unas semanas más tarde, del 22 al 23 de septiembre, tiene programado desplazarse a Marsella, en el sur de Francia, para participar en los Encuentros del Mediterráneo. Durante este evento, se espera la asistencia de alcaldes y obispos de la región, además de una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron.

