Argentina: error estableciendo una conexión con la realidad

Esta semana tuvimos un escenario muy complicado en el ámbito de la seguridad informática, mientras el gobierno argentino parecía estar mirando para otro lado: canceló un evento de ciberseguridad la noche anterior y terminó con la renuncia de los técnicos a cargo del recientemente presentado Centro Nacional de Ciberseguridad.

Gracias al avance de la inteligencia artificial, esta semana se hicieron públicas varias vulnerabilidades que afectan a empresas, gobiernos y usuarios. Una vulnerabilidad es un error o hueco por donde los ciberdelincuentes pueden entrar a un sistema para apoderarse de información privada, modificarla o acceder a infraestructura crítica.

Los agentes de IA hoy pueden encontrar esos huecos mucho más rápido que los humanos. Y así como encontrarlos sirve para taparlos, también se usan para aprovecharlos y cometer delitos.

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Una de las fallas más graves se descubrió con ayuda de GPT-5.6, un modelo de OpenAI que ya ni siquiera es su versión más avanzada. Uno de los problemas estaba en PHP, un lenguaje de programación utilizado por cerca del 70% de la web.

Desde que los ciberdelincuentes conocen estos errores, empieza una carrera para corregirlos antes de que los aprovechen. Imaginemos ataques a miles de municipalidades, gobiernos provinciales, dependencias, sitios de PyMEs y hasta Wikipedia.

OpenAI coordinó parte de la respuesta mediante una iniciativa llamada “Emparchar al Planeta”, junto con investigadores y los responsables de PHP, que publicaron las actualizaciones. Los técnicos debemos salir a instalar el parche que publican en los servidores afectados lo más rápido posible. Y esta fue una de las campañas más grandes y rápidas de la historia.

El lunes 19 por la noche, los organizadores recibieron un mensaje: 'el evento se cancela'; no hubo explicación oficia y su sitio web se dio de baja"

Si bien todo esto suena muy técnico, entre martes y miércoles distintos gobiernos, incluyendo a Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y países europeos, publicaron alertas para que los responsables de los sistemas actuaran cuanto antes. El problema es tan masivo que hasta tuiteó sobre PHP Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón.

Mientras algunos gobiernos suspendían temporalmente sitios y servicios para evitar posibles ciberataques hasta poder actualizarlos, en Argentina la situación se veía completamente distinta.

El presidente Milei también tuiteaba como su par japonesa. Pero, en el caso de Javier, la preocupación era insultar al periodismo y explicar que todos llegan a fin de mes porque, si no llegaran, no podrían beber agua hasta el último día.

Si no es el Presidente, uno pensaría que habrá otro funcionario más específico dedicado al tema. La ciberseguridad depende de la Dra. Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Perdón, me cuentan que hay que quitarle el “Dra.”. Había olvidado una columna en este mismo diario donde conté lo del doctorado falso en Inteligencia Artificial con el que el gobierno la presentó.

¿Y no hay nadie más? Sí, hace cinco meses se presentó el flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). ¡Encontramos al organismo! Pero no publicó en sus redes sociales ni en su página web alertas sobre los parches que había que instalar urgentemente, ni algún plan que esté ejecutando en el Estado. De hecho, su sitio web figura “en construcción” desde su presentación en mayo.

Fuentes del gobierno indican que no hubo un lineamiento general: algunas entidades respondieron a la campaña por decisión de sus equipos técnicos, pero no hay garantía de que todos los sistemas afectados estén protegidos.

A cargo del CNC está, o estaba, Ariel “Wata” Waissbein, reconocido académico y profesional de la ciberseguridad, quien asumió en el gobierno en 2024, previamente en la Agencia Federal de Ciberseguridad de la SIDE. Entonces, ¿el Estado argentino, a través de “Wata”, reaccionó a este plan global como muchos otros países?

Como todo en Argentina, siempre es un poco más complicado y político.

El CNC organizaba esta semana su primer gran evento. Estaba previsto para el martes 20 en el C3, el Centro Cultural de la Ciencia, en el edificio a cargo de la ahora ex-Dra. Baravalle.

El título era Ciberseguridad en Argentina: del desafío a la solución. La propuesta: conectar al sector público y privado y acercar soluciones a los desafíos de ciberseguridad. Oradores confirmados. Stands de sponsors mostrando innovaciones. Excelente, ¿no?

Llegó la previa: el lunes 19 por la noche, los organizadores recibieron un mensaje: “el evento se cancela”. No hubo explicación oficial. El evento no se hizo y su sitio web se dio de baja.

Según lo relatado por sus autoridades a colegas, la cancelación fue la gota final de una larga secuencia de destratos. Waissbein y el subdirector, Ezequiel Gutesman, presentaron la renuncia el martes 20. Queda por aclarar si la decisión de cancelar el encuentro vino de Baravalle o de su superior, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y si fue para forzar una salida y cambiar equipos.

Exactamente cuando había que prepararse para emparchar el planeta, y distintos países alertaban sobre una amenaza que podía alcanzar a miles de organismos y empresas, acá estábamos con chicanas de internas políticas.

Ya se habla de un posible reemplazante: Walter Agüero, académico y poco conocido en la comunidad de ciberseguridad. Como dato reciente destacado, dice haber escrito el artículo 11 bis de la nueva Constitución de San Luis. Es el que refiere a IA y que, según explicó, elaboró tomando como referencia la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV.

Agüero tiene relación previa con Baravalle, a quien definió públicamente como “una de las referentes más importantes que tiene Argentina en inteligencia artificial y mundo ciber[seguridad]”, aunque su llegada al cargo sorprendió a muchos en esas comunidades.

Su página personal, donde ofrecía servicios de recuperación de criptomonedas con confidencialidad, hoy solo dice: “Error estableciendo una conexión con la base de datos”.

No sabemos si finalmente asumirá en el CNC. Pero sí podemos decir que la posible futura máxima autoridad en ciberseguridad capaz no emparchó su servidor.