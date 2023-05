Cómo mejorar los instrumentos de promoción de la innovación 

Las políticas de promoción de la innovación en la Argentina se sostienen mediante múltiples instrumentos, pero su impacto aún no logra profundizar cambios en la matriz productiva, cambios que fomenten el agregado de valor, mediante la incorporación de conocimiento científico y tecnológico.

El análisis ecosistémico de los instrumentos de fomento a la innovación posibilita su planificación estratégica y facilita la identificación de áreas de vacancia y superposiciones de esfuerzos. Esto brinda una oportunidad para generar condiciones que impulsen el desarrollo de nuevos negocios tecnológicos.

Para validar esta hipótesis, realizamos un estudio, que fue publicado en el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Naciones Unidas. Seleccionamos 25 instrumentos de promoción de la innovación, que operan como incentivos para el desarrollo de tecnologías y de negocios tecnológicos y que se implementaron en los últimos 10 años en nuestro país.

Categorizamos estos instrumentos de acuerdo con una matriz de desarrollo de negocios, que se organiza entre el estado de madurez tecnológica, y los niveles de validación del mercado.

En el primer caso, la matriz sigue la escala TRL implementada por la NASA y adaptada por la OCDE. Presenta cuatro estadios de madurez tecnológica de los proyectos: de investigación básica, de desarrollo de prototipos, de demostración en escalas representativas, y de despliegue temprano en ambiente real, validado y certificado.

En el segundo, toma en cuenta las etapas planteadas por Steve Blank en The four steps to the epiphany: Successful strategies for startups that win. Esto es, el descubrimiento de la oportunidad y/o necesidad del cliente-usuario; el desarrollo del modelo de negocios y el desarrollo del negocio para conseguir sostenibilidad económica y crecimiento.

El análisis sobre la matriz da pistas para identificar vacancias instrumentales, así como oportunidades para constituir un ecosistema de instrumentos de promoción. Por ejemplo, es posible identificar que hay pocos instrumentos de promoción capaces de estimular un despliegue temprano orientado a la búsqueda de oportunidades y necesidades de clientes.

Tan sólo aparecen en esta categoría dos beneficios fiscales y dos programas de financiamiento: los beneficios fiscales de la Ley de Biotecnología Moderna para proyectos innovadores de desarrollo de bienes o servicios de este sector y para inversores en capital emprendedor, y los aportes no reembolsables internacionales 30.000 para proyectos de desarrollo tecnológico de empresas que cuenten con la aprobación de contrapartes institucionales internacionales, junto con los de fortalecimiento de la innovación tecnológica para proyectos de desarrollo de proveedores.

Otra conclusión que se puede observar del análisis matricial es la oportunidad de desarrollar programas de incentivos destinados a apoyar las instancias iniciales de investigación básica y desarrollo, en sincronía con el desarrollo del negocio.

Si bien el análisis ecosistémico mostró una gran densidad de incentivos destinados al descubrimiento de la oportunidad o necesidad del cliente en las etapas de investigación básica y de desarrollo, no ocurre lo mismo con los que apuntan al desarrollo del modelo de negocios.

Este tipo de instrumentos podría impulsar el desarrollo de nuevos negocios desde los ámbitos académicos y científicos, basados en modelos innovativos de transferencia tecnológica u oferta de servicios tecnológicos que le agreguen mayor valor, tanto económico como social, a las actividades de investigación.

* Secretaria de Ciencia y Tecnología del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT), en coautoría con Darío Codner, de la Universidad Nacional de Quilmes.