Construir el orden mundial de las potencias medias

El primer ministro canadiense, Mark Carney, no se limitó a advertir de una "ruptura" del orden internacional durante su discurso en Davos este enero. También esbozó una posible alternativa, y no un momento demasiado pronto. Estados Unidos ha seguido ahora los pasos de Rusia al lanzar una guerra de agresión en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas. El mismo país que lideró la creación del orden actual lo está atacando activamente.

¿Podría esta ruptura proporcionar el impulso para una transformación sistémica? Carney argumentó que "las "potencias medias" (como Canadá) pueden "construir un nuevo orden que abarque nuestros valores, como el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los diversos Estados".

Pero, ¿qué podría implicar esto? El primer paso es ofrecer una evaluación honesta de los fallos e hipocresías del orden actual. Solo entonces podremos "construir [sic] aquello en lo que decimos creer" y crear "instituciones y acuerdos que funcionen tal como se describen".

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Algunos pueden dudar de que un grupo de potencias medias pueda ser alguna vez lo suficientemente fuerte como para impedir que Estados Unidos, Rusia, Israel y, potencialmente, China y Corea del Norte utilicen la fuerza cuando y como quieran. Pero ya conocemos muchos de los principios que hacen que el multilateralismo sea eficaz: una misión clara y recursos suficientes para cumplirla, votación por mayoría ponderada y reglas que se apliquen por igual a todos los miembros.

Por supuesto, una misión clara y convincente requiere una visión del mundo que queremos y podríamos alcanzar. Como observó el teórico de la gestión Peter Drucker en 1980, el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino el impulso de seguir la lógica del ayer. En lugar de seguir operando con supuestos, objetivos y estrategias anticuados, necesitamos una "nueva lógica" de la política global para reducir los conflictos violentos, generar una prosperidad compartida de forma más equitativa y lograr la sostenibilidad planetaria en este siglo.

Una lógica para el futuro debe reconocer las realidades gemelas de la interdependencia global y el pluralismo multipolar. Debe abandonar el antropocentrismo por una apreciación más plena de toda la vida en nuestro planeta. Reconocería los beneficios de una distribución más equitativa del poder y una soberanía colaborativa. Favorecería las soluciones de suma positiva y promovería una economía del bienestar humano y planetario. Y enfatizaría la empatía estratégica sobre el narcisismo estratégico.

Tal visión atraería el apoyo de personas de todo el mundo, y ciertamente beneficiaría a las potencias medias. Al fin y al cabo, académicos, diplomáticos, expertos en política exterior y activistas llevan años pidiendo algún tipo de acción por parte de las potencias medias. Sin embargo, para llevarla a cabo, o incluso para empezar a planificarla, necesitamos saber quiénes son exactamente las "potencias medias".

Wikipedia enumera 53 países que los expertos han identificado como "potencias medias" en la era posterior a la Guerra Fría. Cliff Kupchan, de Eurasia Group, define a las potencias medias como países distintos de EE. UU. y China que tienen una influencia significativa en la geopolítica, pero se centra específicamente en seis "estados bisagra": Brasil, India, Indonesia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía. Y en el Instituto Montaigne, el exdiplomático francés Michel Duclos se centra en las "potencias medias desinhibidas", entre ellas Arabia Saudita, Turquía e India (una "superpotencia media").

Llamativamente, muchos de estos análisis se centran más en las potencias emergentes que en las democracias industriales avanzadas. Probablemente se deba a que las potencias medias europeas o asiáticas se han considerado tradicionalmente parte de la Unión Europea, la OTAN o la "OTAN plus". Además, puede que el Reino Unido y Francia no estén a la altura de China o EE. UU., pero reivindican su estatus de grandes potencias como estados poseedores de armas nucleares con puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En cualquier caso, desde la perspectiva canadiense de Carney, la mayoría de los miembros de la UE, el Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón, Corea del Sur y Australia podrían calificar como potencias medias para algunos propósitos. Además, es probable que la UE se vea a sí misma como un ancla de un orden de potencias medias, al menos en términos militares.

Pero organizar iniciativas es siempre más difícil que elaborar listas. A menos que un pequeño grupo de líderes con ideas afines se comprometa plenamente, el actual "momento de las potencias medias" se perderá. Quizá el mejor enfoque sería crear un credo basado en la nueva lógica y diseñar un ecosistema institucional alineado y adecuado a los desafíos globales de este siglo. Otros países podrían decidir entonces si están dispuestos a sumarse.

Hay mucho en juego. Las potencias medias representan ahora una parte creciente del PIB mundial. Controlan importantes recursos naturales. Han demostrado ser negociadores hábiles en instituciones multilaterales dominadas por un puñado de grandes potencias, encontrándose a menudo en la primera línea de las consecuencias de las turbulencias causadas por los desastres climáticos, la volatilidad geoeconómica y la migración forzada.

Pero, ¿existe la voluntad política y la capacidad para una acción genuinamente transformadora? Estados Unidos impulsó la creación de la ONU, junto con el Reino Unido, la Unión Soviética y China. Un grupo de líderes de potencias medias no puede aspirar a hacer lo mismo. Pero lo que sí pueden hacer es empezar a planificar y prepararse para una crisis lo suficientemente grande como para sacudir al mundo hacia una órbita política diferente.

Esa crisis está llegando. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, hay guerras híbridas de alta intensidad en dos teatros. La competencia de alto riesgo entre las grandes potencias amenaza con desencadenar un enfrentamiento más directo entre ellas. Hay una nueva carrera de armamentos nucleares en marcha. El cambio climático está cobrando un alto precio en vidas y medios de subsistencia en todo el mundo, alimentando desplazamientos y migraciones masivas. Las tecnologías hiperdisruptivas avanzan a un ritmo demasiado rápido para que incluso sus inventores las entiendan, y mucho menos las controlen.

La planificación que condujo a la creación de la ONU comenzó en 1941, después de que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill firmaran la Carta del Atlántico. Eran los días más oscuros de una guerra mundial a la que Estados Unidos aún no se había unido formalmente. No había un camino claro hacia la victoria o la construcción de instituciones, solo una visión y la determinación de que un mundo mejor y más seguro podía surgir del caos. La misma oportunidad está hoy al alcance de Carney y de cualquiera de sus colegas líderes de potencias medias que estén dispuestos a aprovecharla.

* Anne-Marie Slaughter, ex directora de planificación de políticas en el Departamento de Estado de EE. UU., es directora ejecutiva del grupo de expertos New America, profesora emérita de Política y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton y autora de Renewal: From Crisis to Transformation in Our Lives, Work, and Politics (Princeton University Press, 2021). Stephen B. Heintz es presidente y director ejecutivo del Rockefeller Brothers Fund.