La disuasión nuclear ya no es suficiente

Las armas nucleares hicieron que las guerras de conquista entre las grandes potencias fueran impensables. Después de 1945, las potencias nucleares aún podían enfrentarse, pero solo de forma indirecta, a través de conflictos por delegación y crisis periféricas. Por sangrientos que fueran, no se esperaba que estos conflictos se acercaran a la violencia de las dos guerras mundiales del siglo XX.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 hizo añicos esa certeza. Al ordenar un ataque contra un país cuya independencia y seguridad Rusia había garantizado en virtud del Memorándum de Budapest de 1994, el presidente Vladímir Putin socavó un supuesto fundacional del orden de posguerra. La guerra en Ucrania ha demostrado que, bajo la cobertura de su arsenal nuclear, una potencia importante puede librar una guerra de conquista convencional a gran escala sin desencadenar una escalada nuclear ni cruzar la línea que antes se creía que separaba la guerra limitada de la catástrofe.

Por lo tanto, la noción de un umbral nuclear claro ya no corresponde a la realidad. Lo que existe en su lugar es una zona de incertidumbre: un espacio intermedio en el que los actos hostiles pueden acumularse sin activar automáticamente una respuesta nuclear.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La disuasión, sin embargo, depende menos de las armas mismas que de las expectativas estables respecto a su uso. Una vez que esa estabilidad se erosiona, las potencias rivales comienzan a poner a prueba los límites de lo posible, y el umbral de lo intolerable se eleva.

Este cambio, a su vez, crea oportunidades para que las potencias revisionistas remodelen las reglas del sistema internacional a su favor, incluso por la fuerza. La inviolabilidad de las fronteras comienza a parecer menos una regla que una norma condicional, válida solo cuando alguien todavía está dispuesto y es capaz de hacerla cumplir.

Cabe destacar que las rupturas estratégicas más significativas de los últimos cinco años han procedido de las propias potencias nucleares. Rusia intentó subyugar a Ucrania y anexionó varias de sus provincias antes de establecerse en una guerra de desgaste. Israel, una potencia nuclear no declarada, respondió al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 con operaciones militares de una envergadura sin precedentes, golpeando objetivos en Gaza, Líbano, Siria, Yemen e Irán.

Lejos de seguir siendo el garante del sistema que ayudó a construir, Estados Unidos ha alimentado su destrucción. Las amenazas apenas veladas del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia fueron una señal de ese cambio. Luego vino la intervención en Venezuela y el secuestro de su presidente, seguidos de la guerra con Irán, lanzada sin un mandato de la ONU ni una consulta significativa al Congreso.

Estos episodios no simplemente se acumulan; se refuerzan mutuamente. En los últimos cuatro años, Rusia ha demostrado que las sanciones económicas pueden absorberse, que los esfuerzos bélicos occidentales enfrentan límites industriales y políticos, y que la cobertura nuclear permite apropiaciones de tierras más ambiciosas de lo que se creía anteriormente.

Este cambio altera radicalmente la estructura de incentivos, reduciendo el coste esperado de la agresión y aumentando la recompensa anticipada. El resultado no es una conflagración global repentina, sino una proliferación de conflictos locales que se niegan a seguir siendo locales. La Tercera Guerra Mundial podría desarrollarse enteramente por debajo del umbral nuclear, desencadenando una reacción en cadena incontrolable de violencia convencional.

La ingeniería eléctrica ofrece una metáfora útil. Durante la Guerra Fría y el período posterior de hegemonía estadounidense incontestada, los conflictos se desarrollaban en paralelo dentro del orden internacional. Un cortocircuito en un lugar no derribaba todo el sistema. Hoy, los conflictos están cada vez más interconectados, y cada nuevo foco de tensión amplifica a los demás, aumentando la presión sobre el conjunto.

El sociólogo francés Raymond Aron reconoció este problema hace décadas. En su profético libro de 1951 El siglo de la guerra total (Les Guerres en chaîne), argumentó que los estrategas estadounidenses habían imaginado dos futuros: paz armada o guerra total nuclear. Al hacerlo, pasaron por alto una tercera posibilidad: las "guerras calientes limitadas".

El estallido de la Guerra de Corea expuso ese punto ciego. Sin embargo, incluso las guerras calientes de la Guerra Fría se mantuvieron contenidas. La disuasión nuclear seguía logrando confinar la violencia a teatros limitados. Pero esa capacidad de confinamiento se está desvaneciendo, en parte porque ninguna potencia por sí sola puede regular suficientemente los conflictos locales.

Aquí reside la paradoja de la hegemonía: EE. UU. debe estar presente en todas partes, mientras que sus rivales solo necesitan dominar sus propias regiones. Una crisis sobre Taiwán, o en cualquier otro lugar, podría ser suficiente para producir una sobrecarga estratégica. Europa aún no está lo suficientemente unificada políticamente para llenar ese vacío, y China ha mostrado poco apetito por garantizar el orden global.

En este entorno, una política de seguridad pasiva basada únicamente en arsenales nucleares y alianzas defensivas ya no es suficiente. Para restablecer la disuasión, las democracias liberales deben reconstruir sus mecanismos de defensa colectiva restaurando las normas que rigen el uso de la fuerza.

A medida que el poder económico se distribuye más ampliamente, la era de Estados Unidos como "nación indispensable" está llegando a su fin. El sistema internacional se encamina hacia un "mundo oligopolar" —un sistema equilibrado dominado por unas pocas potencias— o hacia un nuevo orden bipolar centrado en EE. UU. y China. El que la disuasión nuclear sobreviva a la transición determinará lo que vendrá después.

*Antony Dabila es investigador en el CEVIPOF de Sciences Po.