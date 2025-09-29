Hace cinco años escribí un comentario sobre las Naciones Unidas cuando cumplían 75 años. El título, "El infeliz cumpleaños de la ONU", lo decía todo. La ONU tiene ahora 80 años, pero mi crítica de entonces sigue siendo demasiado válida hoy. La caída de la ONU en la casi irrelevancia no ha disminuido.

La reunión anual de septiembre de los líderes mundiales en Nueva York, que acaba de terminar, es menos importante por lo que hace la ONU (que es poco en el ámbito de la prevención o el fin de las guerras) que por lo que proporciona, es decir, un lugar para todo tipo de reuniones bilaterales y multilaterales entre los visitantes de alto nivel. Es como Davos para diplomáticos.

Pero la propia ONU es víctima de un malestar crónico, debido sobre todo al resurgimiento de la rivalidad entre las grandes potencias. El estado actual de los asuntos internacionales dista mucho de lo que era en 1990, cuando el mundo se unió a través de la ONU tras la invasión y ocupación de Kuwait por Irak.

Entonces, la Unión Soviética y China colaboraron con Estados Unidos; hoy, Rusia y China impiden que la ONU desempeñe un papel para poner fin a la guerra de Ucrania, en la que Rusia es a la vez protagonista y causa. Las grandes divisiones en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU impiden que la organización aborde de forma constructiva la mayoría de las cuestiones importantes, desde la expansión del arsenal nuclear de Corea del Norte y las ambiciones nucleares de Irán hasta la guerra de Gaza y otros conflictos en todo el mundo.

La ONU no ha sabido evolucionar. Dudo que alguien diseñara el Consejo de Seguridad, el órgano más importante de la ONU, de una forma que se parezca a su iteración actual. Sí, la mayoría estaría de acuerdo en que China y Estados Unidos conservaran sus puestos permanentes con derecho a veto. Pero algunos podrían preguntarse por qué Rusia, con una economía más pequeña que la de Brasil o Canadá, y que actúa de forma incompatible con la Carta de la ONU, merece uno.

Muchos cuestionarían también la conveniencia de seguir incluyendo al Reino Unido y a Francia. Y habría defensores de Japón, Alemania (o la Unión Europea), India y varios otros. Dicho esto, cualquier cambio contaría con la oposición de al menos uno de los cinco miembros permanentes actuales, razón por la cual no es probable que se materialice ningún cambio significativo.

Más allá del Consejo de Seguridad, la organización rara vez se hace ningún favor a sí misma. Coloca a países que violan los derechos humanos en órganos destinados a protegerlos. No se enfrentó a China cuando el gobierno chino se negó a cooperar y a permitir una investigación seria sobre el brote de la pandemia de COVID-19. Y la burocracia de la organización se ha convertido en un obstáculo para la cooperación internacional. Y la burocracia de la organización funciona con demasiada frecuencia sobre la base de un sistema de botín global en lugar de por méritos. La rendición de cuentas es escasa.

Y ahora Estados Unidos, la fuerza impulsora de la creación de la ONU, su anfitrión y principal financiador durante toda su existencia, se ha distanciado de la organización. Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ya no apoya los esfuerzos multilaterales para abordar cuestiones que van desde la salud y el comercio mundial hasta el cambio climático y los derechos humanos, y de hecho cuestiona el valor del propio orden internacional que tanto contribuyó a construir.

Oriente Medio es un caso especial de las deficiencias de la ONU. Existe un sesgo a largo plazo contra Israel, muy anterior a las acciones israelíes en Gaza, que limita la capacidad de la ONU para desempeñar un papel central en los esfuerzos por resolver los conflictos de Oriente Medio. Los acontecimientos de la semana pasada no ayudaron a mejorar la situación, ya que varios países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá y Australia, decidieron aprovechar la inauguración anual de la ONU para reconocer un Estado palestino.

Detrás de este movimiento hay una profunda y comprensible frustración por lo que Israel está haciendo en Gaza y Cisjordania, por su propia incapacidad para influir en las acciones israelíes, y por lo que se considera pasividad y falta de voluntad de Estados Unidos para frenar a Israel. De ahí que el reconocimiento de Palestina sea lo mejor (o lo menos) que estos gobiernos consideraron que podían hacer.

Pero comprensible no significa necesariamente sensato. Un problema es que la decisión de reconocer un Estado palestino es sólo un cambio retórico; no hace nada para mejorar las perspectivas de poner fin a la guerra en Gaza o de crear realmente un Estado palestino viable.

El mayor problema, sin embargo, es que el reconocimiento corre el riesgo de empeorar una mala situación al reforzar entre los palestinos la sensación de que no tienen que ganarse un Estado mediante acciones y declaraciones constructivas, por no hablar de la negociación con Israel. Además, un mayor reconocimiento de la estatalidad palestina probablemente llevará a este gobierno israelí a responder de maneras que resultarán decididamente poco útiles para la paz a largo plazo.

Hacer o morir para las Naciones Unidas

El incoherente discurso de Trump ante la ONU no fue bien recibido, debido a sus ataques a Europa por la inmigración y su negación del cambio climático. Pero algunas de sus otras críticas a la organización estaban bien fundadas. No se equivocó al afirmar: "Tiene un potencial tremendo, tremendo, pero ni siquiera se está acercando a ese potencial. En su mayor parte, al menos por ahora, todo lo que parecen hacer es escribir una carta con palabras muy firmes y luego no hacer nunca un seguimiento de esa carta".

Hasta que la ONU no esté dispuesta a hacer más, seguirá siendo marginada, y es probable que aumente la brecha entre los retos del mundo y su capacidad para afrontarlos. Concluí mi comentario de hace cinco años con las siguientes palabras: "Los argumentos a favor del multilateralismo y la gobernanza mundial son más fuertes que nunca. Pero, para bien o para mal, tendrá que tener lugar en gran medida fuera de la ONU". Desgraciadamente, no veo ninguna razón para revisar ahora esa conclusión.

*Richard Haass, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, es consejero senior de

Centerview Partners, académico universitario distinguido en la Universidad de Nueva York y autor

del boletín semanal de Substack Home & Away.