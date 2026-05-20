Del descarte al recurso: la revolución de la bioeconomía circular

Durante décadas, el crecimiento económico estuvo asociado a un modelo lineal de producción: extraer, producir, consumir y descartar. Sin embargo, frente a los desafíos ambientales actuales —cambio climático, agotamiento de recursos y generación masiva de residuos— este paradigma evidencia sus límites.

La naturaleza funciona distinta. En los ecosistemas no existe el concepto de desperdicio: todo lo que termina un ciclo se convierte en el inicio de otro. La bioeconomía circular busca replicar esa lógica, transformando residuos en nuevos recursos y manteniendo materiales, nutrientes y energía circulando el mayor tiempo posible.

La biotecnología juega un rol central en esta transición. Gracias al uso de microorganismos y bioprocesos, hoy es posible convertir residuos orgánicos en biogás, biofertilizantes, biomateriales o bioenergía.

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En países con fuerte base agroindustrial como Argentina, el potencial es especialmente significativo y existen ejemplos que muestran que esta transformación es posible: Bioeléctrica transforma efluentes agropecuarios en energía eléctrica y biofertilizantes, mientras Adecoagro aprovecha subproductos agrícolas para generar bioenergía.

Productos químicos o biológicos para el campo: ¿Es esa la cuestión?

La bioeconomía circular requiere repensar el diseño de productos y procesos desde su origen, considerando todo su ciclo de vida y priorizando la eficiencia en el uso de los recursos. En este desafío, la ciencia y la tecnología son herramientas clave, pero también lo son la articulación entre el sector público, privado y académico, y la formación de profesionales capaces de liderar estos cambios.

En este contexto, la ingeniería en biotecnología tiene un rol cada vez más relevante. La formación de perfiles interdisciplinarios capaces de integrar biología, ingeniería, sustentabilidad y negocios será fundamental para rediseñar cómo producimos y aprovechamos recursos. Porque el futuro de la industria no será solamente más digital: también será más biológico, eficiente y circular.

Pero quizás el cambio más profundo sea cultural: aprender a dejar de ver residuos donde todavía existen recursos. En ese escenario, la ingeniería en biotecnología no solo abre nuevas industrias, sino también nuevas formas de pensar cómo producimos, consumimos y habitamos el mundo.

La bioeconomía circular nos invita justamente a dejar atrás la lógica del descarte y avanzar hacia sistemas productivos más eficientes, resilientes y sostenibles, donde el valor pueda regenerarse constantemente y el impacto ambiental se reduzca al mínimo.

*Director de la carrera de Ingeniería en Biotecnología del ITBA

