La mala costumbre de levantarse a las 5 am

En la primera temporada de The White Lotus, Ethan, uno de los personajes se levanta al amanecer para correr por las calles de un hermoso pueblo de Sicilia. Está de vacaciones, pero mantiene su rutina. Es posible, que Ethan haya leído El club de las 5 de la mañana, best-seller de autoayuda escrito por Robin Sharma.

Levantarse bien temprano es la base del método propuesto por Sharma, quien ya era famoso por otro libro de autoayuda, El monje que vendió su Ferrari. A diferencia de Ethan, no suelo madrugar, mucho menos estando de vacaciones. Es una costumbre que asocio con la vida de los monjes.

En todo caso, un artículo aparecido en La Vanguardia, de Barcelona, me hizo pensar en todo esto. Allí la Sociedad Española de Neurología tira por la borda el madrugón propuesto por Sharma. Dice el artículo: “los neurólogos advierten que esta tendencia no solo carece de base científica, sino que puede tener consecuencias negativas para la salud de la mayoría de la población, por el grave impacto negativo que puede suponer para el sueño”.

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La doctora Celia García Malo, especialista de la Sociedad es contundente: “Levantarse a las 5 de la mañana no es, por sí mismo, un hábito saludable en absoluto. Depende de a qué hora te acuestas, cuánto duermes y, sobre todo, de tu cronobiología y tus cronotipos”. En otras palabras, un hábito poco recomendable.

Los consejos para dormir bien abundan y España es un caso bastante peculiar. Según la Sociedad, un 20% de la población sufre de insomnio crónico y un 48% duerme mal.

En el país de la siesta, la costumbre más extendida es levantarse temprano y acostarse tarde. Un estudio de World Population Review, sobre 2.000 encuestados, asegura que los españoles se acuestan a las 0.21 y se levantan a las 7.51. Es uno de los lugares de Europa donde la gente se va a dormir más tarde.

¿La siesta compensa el madrugón? Esa es la idea, pero lo cierto es que, al menos en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, el hábito está desapareciendo. Solo en algunos barrios los comercios cierran entre las 2 y las 5 de la tarde. Y gran parte de esas tres horas están dedicadas al almuerzo.

La perseverancia de Ethan, quizá, no debería ser tanto en levantarse cuando todavía es de noche, sino en mantener una buena higiene del sueño. Dormir lo suficiente y, si vamos a madrugar, echarnos una breve siesta.



*Periodista y profesor de la Universidad de Palermo