Del módem al metaverso

En estos casi 30 años que llevo involucrado en la industria de la tecnología, he sido testigo de muchas soluciones tecnológicas que han tenido un gran impacto no sólo en la forma en que trabajamos sino también en cómo vivimos e interactuamos diariamente.

En mis inicios, fui representante de ventas de una empresa de computadoras, y luego me enfoqué en la comercialización de los sistemas operativos y todo lo necesario para el ecosistema empresarial de los 90’s. El objetivo principal del negocio, en ese entonces, era que la tecnología que vendíamos estuviera diseñada para conectar a las personas. Esa era la tarea.

Cuando viajábamos, el concepto de "bajar los correos electrónicos" era exactamente eso. Ibas a tu habitación y conectabas tu módem a un ISP y después de ese famoso tono de módem, comenzarían a bajar tus correos a velocidades que, en todo caso, serían de hasta 56 Kbps ... ¡guau, eso era rápido! Dejarías tu computadora conectada y, ya de vuelta, los correos estarían en ella. Los teléfonos celulares no eran tan comunes, por lo que la mayoría de las personas usaban pagers o beepers para comunicarse entre sí.

Así pasamos más de una década y después, ¡un boom! A principios de los 2000, la cantidad de tecnología que se introdujo (¿apareció?) fue difícil de seguir: Google, Facebook, YouTube, Twitter y otras plataformas se lanzaron en un período de tiempo muy corto; en 2007, se lanzó el iPhone como evolución del Blackberry, que revolucionó para siempre la forma en que hacemos básicamente todo. Al mismo tiempo, otras cosas evolucionan en paralelo, lo que permitía que todo el ecosistema tecnológico actuara como uno solo y habilitara que sucedieran cosas nuevas. La explosión de la conectividad comenzaba a hacerse realidad.

El presente: entre lo virtual y lo real

Hoy en día, la tecnología nos permite mantenernos conectados de muchas maneras diferentes, hablar con quien queramos e incluso colaborar por video con muchas personas con sólo tocar un botón, comprar cualquier cosa desde tu dispositivo móvil, rastrear la ubicación de personas y dispositivos, obtener toneladas de datos que permiten tomar decisiones más rápidas… ahora presenciamos la evolución de la Web 3.0 y otras tecnologías que se están convirtiendo en promesas del futuro por venir.

En este contexto, el concepto de Metaverso y todo lo que abarca la conjugación de una vida real y virtual, hasta cierto punto, me parece un déjà-vu. Recuerdo una tendencia similar cuando en 2003 se lanzó el videojuego Second Life. Fue un intento de establecer un mundo virtual en el que podrías vivir a través de avatares en una dimensión diferente. Muchas tecnologías e ideas surgen, y después catapultan a otras que las pasan por encima. Entonces, para entender mejor el Metaverso deberemos esperar determinar si esta es sólo otra moda o si es real.

El Metaverso promete tener un gran impacto en el entorno comercial actual, mucha gente está invirtiendo en él o pensando en invertir en él mientras indagan si este es un verdadero negocio o simplemente una exageración. Hoy es demasiado pronto para decirlo, pero sin duda todas las tecnologías están -de alguna manera- convergiendo en una combinación de mundos reales con digitales, por ejemplo, existen economías que están explorando las criptomonedas.

Son tiempos emocionantes, si me preguntan, y algo que todos debemos tener en cuenta nos guste o no, es que estamos y estaremos inmersos en los próximos pasos de la adopción de tecnología, de la misma manera que una abuela que originalmente no tenía interés en el lanzamiento de Internet a principios de los 90’s, ahora se beneficia de todas estas nuevas tecnologías y puede interactuar y conectar con sus nietos a través de videollamadas en todo el mundo.

Ampliación del campo del mercado

Creo que el Metaverso, más que un destino per se, es una parada más en la carrera tecnológica de la que todos somos partícipes. De la misma manera que muchos comenzamos vendiendo computadoras, switches y ruteadores que nos permitían conectar a las personas, realmente creo que el concepto de Metaverso seguirá evolucionando y probablemente nos permitirá seguir conectándonos entre nosotros de nuevas maneras. Sin embargo, a no perder de vista cómo nos sacudió la distancia en las interacciones que impuso el COVID, momento en el que demostramos que es posible vincularse de manera remota y a través de una pantalla pero que también nos enseñó lo mucho que necesitamos las interacciones personales y el contacto físico.

Sí, la tecnología podría permitirnos tomar una copa de vino con alguien en un mundo virtual pero, personalmente, me gusta más la vida real. La que tenemos hoy y que debemos vivir en toda su intensidad con las personas que amamos y cuidamos.

*Vicepresidente para Latinoamérica de F5.