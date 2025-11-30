El triunfo del enojo

La política es la gestión de las expectativas, pero, sobre todo, la administración de las emociones colectivas. Las elecciones legislativas en Argentina han arrojado un resultado que, a primera vista, parece una contradicción flagrante: La Libertad Avanza (LLA) obtuvo una victoria contundente con el 40,7% de los votos a nivel nacional, y se impuso en 15 de las 24 provincias, incluyendo los cinco distritos electorales de mayor peso (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza). Sin embargo, un análisis de escucha social de 15.000.500 interacciones en la semana previa a la elección, revela una atmósfera social dominada por la frustración. Tras filtrar las menciones con carga emocional clara, el 71,4% de ellas eran de “enojo”.

¿Cómo se explica esta parodoja? La respuesta no está en la negación de uno de los dos datos, sino en su integración. El oficialismo no ganó por cambiar el humor social, sino por demostrar ser el único actor capaz de representar y capitalizar las distintas facetas de ese enojo.

El análisis del dataset no mostró un debate, sino dos universos paralelos que explican la composición del 40,7% obtenido: el primero es el Archipiélago de la Convicción (19,4% de “Alegría”). Este segmento, aunque minoritario en la conversación total, es el núcleo duro del oficialismo. Sus palabras clave (gracias, fuerza, vamos, libertad) denotan un voto identitario y épico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es una base electoral que no está evaluando la gestión coyuntural, sino defendiendo el proyecto cultural. Este 19% es el “piso” leal que LLA consolidó como propio.

El segundo es el Continente del “Enojo” (71,4% Dominante). Aquí reside la clave de la elección. El “Enojo” no es un bloque monolítico. El análisis semántico de este clúster revela una frustración sistémica. Las palabras clave (país, gente, mierda) se mezclan no solo con críticas a @jmilei, sino también con un profundo rechazo a los actores tradicionales: macrismo y kirchnerismo aparecen prominentemente.

Este “Enojo” es, por lo tanto, el “voto bronca” de 2023 que, dos años después, sigue activo. Es la fatiga cívica ante las consecuencias de la gestión, pero también la memoria de por qué se votó por un cambio disruptivo.

La reciente elección fue una disputa por la propiedad de ese 71% de “enojo”. Los resultados provisorios nos dicen cómo se dividió. La posición (Fuerza Patria, -34%), logró capturar una porción significativa de ese enojo, la más crítica con la gestión actual, pero fue incapaz de aglutinarlo todo. Fracasó en presentarse como una alternativa viable para el votante enojado con el sistema en su conjunto. Mientras que el triunfo de LLA se explica por una suma de fuerzas. Su 40,7% es la adición del 19% que representa el voto “alegría” (su base leal e identitaria) y el 21% del voto “enojo” (el “enojado pragmático”).

El oficialismo ganó porque logró convencer a una porción mayoritaria de ese electorado frustrado de que, a pesar de las dificultades de la gestión, la alternativa (el peronismo y sus aliados) seguía siendo la causa original de ese enojo. LLA revalidó su mandato al seguir siendo percibido como el instrumento de castigo contra la “casta”, aunque ahora él mismo sea parte del poder.

Esta amplia victoria de todas maneras no es un “cheque en blanco”. No es una aprobación de la gestión, sino una renovación del mandato de ruptura. El Gobierno no ha vencido al mal humor social; simplemente ha demostrado que la oposición tradicional tampoco puede capitalizarlo.

El oficialismo ha ganado la guerra de narrativas al lograr que el “enojo” por la gestión (el “voto consecuencia”) sea menor que el “enojo” al establishment (el “voto bronca”).

Pero el 71% de frustración sigue latente. El Gobierno ha ganado la elección, pero el plebiscito sobre el humor social sigue abierto, y será el verdadero desafío de cara a 2027.

*Doctor en ciencias y tecnología por la Universidad Central de Catalunya. Latinoamérica21.