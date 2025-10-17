El verdadero enemigo interno de Estados Unidos

Desde su fundación hace casi 250 años, Estados Unidos ha tenido la singular fortuna de que sus fuerzas armadas nunca se hayan convertido en una amenaza para su democracia. Pero eso podría cambiar ahora, ya que el presidente Donald Trump intenta utilizar a las fuerzas armadas —y a los hombres y mujeres que las integran— como arma contra sus adversarios políticos, a quienes describe como "el enemigo interno".

Las fuerzas armadas estadounidenses no se habían visto empujadas a una política partidista de esta magnitud desde al menos la crisis constitucional de 1867, cuando el presidente Andrew Johnson y el Congreso, controlado por los republicanos, se enfrentaron en la Reconstrucción. Al desplegar tropas estadounidenses en ciudades estadounidenses, Trump ha introducido un peligro claro y presente para la democracia estadounidense.

Los fundadores del país se preocuparon profundamente por estas amenazas. La Declaración de Independencia incluye entre sus principales quejas contra el rey Jorge III que "ha pretendido hacer que las Fuerzas Armadas sean independientes y superiores al poder civil".

Los fundadores también se preocupaban por sus conciudadanos uniformados. Durante el asedio británico de Boston en 1775, el Congreso Provincial de la Colonia de la Bahía de Massachusetts declaró: «Nos estremece tener un ejército (aunque compuesto por nuestros compatriotas) establecido aquí, sin un poder civil que lo provea y controle». Trece de los 85 Documentos Federalistas —los ensayos que Alexander Hamilton, James Madison y John Jay publicaron para generar apoyo a la ratificación de la Constitución— abordan directamente las preocupaciones sobre el establecimiento de un ejército federal. Finalmente, la ratificación de la Constitución solo fue posible gracias a la adición de una enmienda que garantizaba que «el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será violado».

Cuando George Washington convocó (y luego comandó personalmente) la milicia que reprimió la Rebelión del Whisky de 1794 en el oeste de Pensilvania, el Congreso exigió a un juez de la Corte Suprema que validara su dictamen de que se estaba produciendo una insurrección. Posteriormente, en 1807, el Congreso promulgó una serie de leyes conocidas colectivamente como la Ley de Insurrección, que limitaban la capacidad del presidente para utilizar las fuerzas armadas en el país. Un presidente puede movilizar fuerzas militares solo si un gobernador lo solicita; si se produce una insurrección violenta, una invasión o una rebelión armada; o si los estados niegan a los estadounidenses sus derechos constitucionales.

El uso interno del ejército estadounidense se vio aún más restringido por la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe la participación militar en la aplicación de la ley nacional a menos que lo autorice el Congreso. La Ley de Insurrección se considera a menudo una excepción a la Ley Posse Comitatus, pero en realidad ambas son leyes restrictivas: permiten el uso interno de la fuerza militar solo en circunstancias específicas y limitadas.

Sin embargo, Trump ya está utilizando al ejército estadounidense para la aplicación de la ley —desplegando tropas en apoyo de los funcionarios federales de inmigración— y claramente no tiene intención de detenerse. Lo ha hecho a pesar de las objeciones de los gobernadores estatales de California, Oregón e Illinois, y no ha invocado la Ley de Insurrección ni ha alegado que los derechos constitucionales de los estadounidenses estén siendo violados por los estados a los que ha enviado (o intenta enviar) tropas. Eso significa que está violando tanto la Ley de Insurrección como la Ley Posse Comitatus.

Lo curioso de la situación actual de Estados Unidos es que Trump cuenta con una vía legal para las acciones que ha tomado: podría invocar la Ley de Insurrección, que otorga al presidente amplia autoridad para determinar si se está produciendo una rebelión, invasión o insurrección. Al no hacerlo, está recibiendo objeciones de los tribunales federales por eludir tanto la ley como la autoridad gubernamental.

Sin embargo, los tribunales superiores de Estados Unidos históricamente han otorgado amplio margen de maniobra a los presidentes en cuestiones militares. Si la Corte Suprema adoptara una postura tan amplia sobre la autoridad presidencial para desplegar a las fuerzas armadas como la que adoptó en su decisión sobre la inmunidad el año pasado, podríamos presenciar una drástica expansión del poder ejecutivo que invalidaría las limitaciones establecidas en la Ley de Insurrección y la Ley Posse Comitatus.

¿Cómo puede Estados Unidos superar este desafío sin precedentes? Un factor es el profesionalismo del ejército estadounidense, como lo demuestra el comportamiento de los altos oficiales que fueron convocados recientemente a Virginia desde todo el mundo para escuchar a Trump y al secretario de Guerra, Pete Hegseth. Los generales estadounidenses tenían el deber de estar presentes, pero también el de no participar en el circo político que Trump y Hegseth crearon ese día. Se desempeñaron admirablemente.

Pero el ejército no puede salvar a los estadounidenses de los líderes políticos que eligen. En el sistema estadounidense, las soluciones a los problemas políticos deben ser de naturaleza civil. Lo más importante es que el Congreso debe ejercer sus responsabilidades bajo el Artículo I e impedir que Trump se extralimite en el poder ejecutivo. Puede, y debe, insistir en que solo él tiene el control del erario público.

Los acontecimientos recientes también dejan claro que el Congreso debería enmendar la Ley de Insurrección para limitar la autoridad del presidente para declarar que se está produciendo una insurrección y exigir que dichas determinaciones sean validadas por autoridades ajenas al poder ejecutivo. Por ahora, los gobernadores deberían demandar al gobierno federal por infringir sus poderes soberanos. La Oficina del Fiscal Especial debería hacer cumplir las restricciones de la Ley Hatch contra el uso del gobierno federal con fines partidistas. Y "Nosotros, el Pueblo" deberíamos reprender a nuestros representantes electos por poner en peligro 250 años de éxito en la separación de las fuerzas armadas y la política.

(*) Kori Schake, Directora de Política Exterior y de Defensa del American Enterprise Institute, fue directora de Estrategia y Requisitos de Defensa en el Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de George W. Bush. Es autora de "El Estado y el Soldado: Una Historia de las Relaciones Cívico-Militares en Estados Unidos" (Polity Books, 2025). / Project Syndicate