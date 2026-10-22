Elecciones en Independiente: quiénes están por delante, quiénes por detrás, qué buscan, qué quieren, cómo lo harán

Hay elecciones en Independiente y, como suele ocurrir, aparecen los salvadores. Los que vienen a ordenar. Los que vienen a invertir. Los que vienen a recuperar la grandeza. Los que prometen fútbol, sponsors, qataríes generosos, nombres importantes y contactos. En resumen, los que creen tener la llave para sacar al club adelante de una buena vez.

El 13 de diciembre de 2026, los socios elegirán una nueva conducción. Los candidatos serán Luciano Nakis, Gastón Gaudio y Enrique Sacco. Había un cuarto, pero Daniel Bertoni decidió bajar su candidatura y respaldar a Nakis.

Mientras tanto, alrededor de la elección aparecen nombres, estructuras y vínculos que exceden largamente la vida cotidiana del club. La política partidaria, la AFA, empresarios, figuras del fútbol y viejas relaciones de poder vuelven a mezclarse en una elección que debería tener como único protagonista al socio de Independiente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

(No) entender el fútbol argentino

Pero sería ingenuo pensar que el fútbol argentino funciona así. Independiente es demasiado grande para no ser un territorio de disputa.

En los últimos 30/35 años desastrosos de Independiente —con muy pocos respiros— se sucedieron dirigentes con perfiles completamente diferentes: un librero ejecutante de las órdenes de un empresario, un corredor de seguros, un empleado administrativo, el secretario general del Sindicato de Camioneros, un conductor de TV y un exintendente de Lanús. Sin embargo, el resultado terminó pareciéndose demasiado: crisis económica, conflictos internos, cambios deportivos, acusaciones cruzadas y una permanente sensación de reconstrucción inconclusa.

El actual oficialismo no irá a las elecciones, al menos a cara descubierta. Grindetti no buscará su reelección, acaso consciente de que no tiene margen politico para hacerlo. De todos modos, se sabe que el jefe político de Ia actual Comisión Directiva, la saliente, es Cristian Ritondo, antiguo militante del PRO, cercano a Mauricio Macri y ahora a Javier Milei. Gaston Gaudio lo reconoció en una entrevista como su mas estrecho consejero. No es todo: Fabio Fernández, el propietario de la cadena de cafes Pertutti, que es quien se asoma como compañero de formula del extenista, fue recomendado por Daniel Angelici. El expresidente de Boca y Fernandez (extesorero de la gestión de Hugo Moyano) son socios comerciales. Gaudio no conocía a Fabio Fernandez. Angelici los juntó y allí comenzó la alianza política. Otros apellidos que giran como satélites alrededor de Gaudio no son convocantes, justamente. Uno es el de Julio Comparada, cuestionadisimo expresidente entre 2005 y 2011, que, pese a que encabezó la construcción del estadio y ganó la Copa Sudamericana en 2010, no puede pisar el club. En las elecciones del 2011, la gente votó a Javier Cantero, un entusiasta hincha de Independiente que estaba lleno de buenas intenciones, que se encontró de golpe con la presidencia porque el socio votó mas contra Comparada que a su favor, pero esas buenas intenciones se vieron frustradas por la falta de capacidad y estructura para conducir el club, mas una nula cintura política y un escaso conocimiento del mundo del fútbol. Cantero quedó en la historia como el presidente del descenso del Rojo, pero en un sistema de promedios, no es un disparate decir que la caída a la Segunda División empezó con Comparada. En estos días, y como si fueran ya pocos personajes en cuestión, apareció Luis Barrionuevo, viejo socio del padre de Julio Comparada en los seguros El Surco, empresa de crecimiento sostenido en tiempos de Julio Grondona. Era la compañía contratada por la AFA de entonces que aseguraba a todos los espectadores del fútbol argentino. Por ahora, la aparición de estos apellidos de pasado oscuro en la historia reciente de Independiente está siendo tapada para la opinión publica por el famoso qatarí “que va a poner plata”.

En medio de todo esto, el máximo ídolo del club, Ricardo Bochini, apareció apoyando fervientemente a Gaudio. Si bien se apuraron a aclarar que lo hacia “por convicción”, lo que se sospecha es que esto no fue gratis, que Bochini cobró un cachet negociado por su representante, un tal “Maxi”, el mismo que llevó al Bocha al Mundial en un motorhome, a los 70 años. Pero Bochini no se toca. Seguramente, la gente de Nakis o de Sacco no estén muy contentos con esto, pensarán que Bochini lo hace por una necesidad económica y hasta el altamente probable que así sea. Pero jamás lo van a decir: Bochini es sagrado. Meterse con el Bocha es ir contra la gran historia del club. Y eso no es conveniente hacerlo, al menos por el momento.

El Gato —apodo con el que se lo conoce desde los tiempos de extraordinario tenista, ganador de Roland Garros en 2004 y número 5 del mundo en 2005— prometió, además, “el sponsor mas importante de la historia de Independiente”. Es cierto que Gaudio generó contactos en el mundo árabe y que hasta participó como intermediario de la sponsorización de Qatar Airways en la camiseta de Boca en los años finales de Angelici y primeros de Riquelme y en algún lugar de la llegada de la misma publicidad a la vestimenta del Paris Saint Germain. Habrá que ver quién llegaría a Independiente, cuanto seria el monto de la sponsorización y, lo mas importante acaso, que querrían a cambio. Gaudio dice que no quieren nada, que es dinero solo por la publicidad en la camiseta. En principio, salvo por aquello de que “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, no existen motivos para no creerle.

Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio (club habitante de la Primera B Metropolitana) e hijo de Noray Nakis —viejo dirigente rojo, muy cercano a Julio Grondona, última participación en el moyanismo, estuvo con arresto domiciliario acusado de asociación ilícita con el barra rojo Pablo Alejandro Alvarez, conocido como Bebote— es el candidato de la histórica Lista Roja, la fracción política del club que supo tener entre sus filas al mencionado Grondona, Pedro Iso y Jorge Bottaro, tres de los mejores dirigentes que tuvieron Independiente y el fútbol argentino en general en toda su historia. Nakis tiene una característica que no tienen los otros dos candidatos y que, en algunos socios, seguramente pesará a favor: es un dirigente de fútbol, formado como dirigente de fútbol y con experiencia como dirigente de fútbol. Más allá de la imagen vidriosa secando la nuca de Tapia en una calurosa tarde de Miami, en la Copa América 2024, el detalle de su formación futbolística y futbolera podría jugarle a favor, llegado el caso. Desde Héctor Grondona (vicepresdente entre 1993 y 1996 y presidente de 1996 a 1999, hermano de Julio, exfutbolista y presidente de Arsenal, fallecido en 2012), Independiente no tiene un presidente con formación de dirigente de fútbol. Nada es absoluto en el fútbol. Hay dirigentes formados en el fútbol que hicieron desastres. Pero este detalle del origen es algo que, en muchos votantes, jugará a favor de Nakis.

Jugar contra nadie es un gran negocio

El candidato de Lista Roja tomó un camino diferente al de Gaudio, al menos en el comienzo. Armó rápidamente un equipo de trabajo como estructura base para su plan de reconstruir el fútbol del club desde sus bases. No son nombres rimbombantes, pero sí especializados en sus áreas, profesionales de mucho prestigio en el fútbol. El director deportivo es Damian Albil, el Coordinador de inferiores es Hermes Desio, el secretario técnico es Jorge Fleitas (expreparador físico del CT de Gabriel Milito), Enzo Trossero es asesor de presidencia y Sergio Agüero, el mismísimo Kun, es quien representará a Independiente en el exterior e intentará acercar sponsors importantes al club. Según dijeron Nakis y Agüero, el sponsor “ya está asegurado” y es muy importante. En este caso, tampoco se sabe de quien ni de cuanto se trata.

El entrenador que sueña Nakis es, justamente, Gaby Milito. Actualmente, el Milito rojo está dirigiendo a las Chivas de Guadalajara y su contrato vence en junio de 2027. Salvo que patee el tablero y se vaya, es altamente improbable que el entrenador deseado llegue en tiempo y forma, a fines de diciembre o comienzos de enero. Tampoco Independiente tiene una caja como para andar pagando resarcimientos económicos por el mundo.

El problema aquí es que no hay seis meses para esperar a Milito. Independiente no puede quedarse sin entrenador o con uno que sepa que a los seis meses van a traer a otro.

Pero el problema principal de Nakis de cara al votante es su estrecha relación con Claudio Tapia. Esto, que debería jugarle a favor por el famoso “peso en la AFA", le está jugando en contra por la caída en la popularidad de Chiqui. Cada vez que Independiente es perjudicado por un fallo arbitral —a decir verdad, le ocurrió bastante durante el gobierno de Grindetti— las miradas apuntan a Nakis, porque es de Independiente, porque es candidato a presidente del rojo y porque es la mano derecha de Tapia. Por estas tres cosas, el socio e hincha supone que Nakis debería intervenir, ignorando que hace ya mucho tiempo el club tiene a Carlos Montaña como representante en la casa mayor del fútbol y que, contrariamente a lo que puede suponerse, comulga con las ideas políticas de quienes conducen la AFA. A diferencia de Grindetti y Ritondo, Montaña es peronista. De hecho, fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social en tiempos de Alicia Kirchner como titular de esa cartera, Subsecretario de Abordaje Territorial, en el que, hasta 2012, colaboró en programas de asistencia. Finalmente, y como para que no queden dudas de cuál es el palo politico de Montaña, durante el gobierno de Alberto Fernandez fue Subsecretario de Asistencia Crítica, acompañando a Daniel Arroyo. O sea, es muy probable que la conducción PRO de Grindetti y Ritondo genere la antipatía de la cúpula de la AFA, pero el dirigente de Independiente que esta en el día a día en la casa madre del fútbol y trato directo con Tapia es Carlos Montaña y es peronista.

No es menos cierto que los hinchas no quieren justicia, sino que las injusticias los favorezcan. Toda la vida fue igual y será así hasta el fin de los tiempos. La honestidad intelectual no es una característica que el mundo del fútbol posea. Siempre se trata de sacar ventaja. Por eso, así como es probable que haya muchos socios que voten a Gaudio porque la única parte que escucharon fue la del qatarí que pone plata y no les interesa que haya mencionado a Ritondo como su guía en la carrera de dirigente, seguramente habrá gente que vote a Nakis porque, en sus cabezas intrincadas, lo que les importa o imaginan es que la cercanía del candidato de la Lista Roja con el presidente de la AFA hará que los árbitros cobren todo en favor de Independiente, las que son y también las que no son. De nuevo: es falso que los hinchas quieren justicia. Lo que quieren son que las injusticias sean a favor.

Al bajarse Bertoni, Enrique Sacco quedó como el tercero en discordia. Quique mostró una gran virtud en esta campaña, que es la de comunicar estupendamente sus ideas. No es extraño. Sacco es un periodista de muchos años de trayectoria, pero, además, gestionó instituciones deportivas, aunque con suerte diversa y ocupó lugares importantes de toma de decisiones y poseyó una buena porción de poder. Esta óptima comunicación de sus propuestas, le generó a Sacco una atención que en el comienzo de esta lucha electoral no tenía. Sin embargo, como Gaudio y Nakis, tiene algunos peros.

Su gestión al frente de Barracas Bolívar (llevaron al viejo Sportivo Barracas a jugar a Bolivar y le cambiaron el nombre) y el gerenciador y cabeza del proyecto del Grupo Inversor Económico S.A. fue Quique Sacco, oriundo de Bolivar, dicho sea de paso. Este paso por Barracas Bolivar fue largo (2003-2011) y el club ascendió de la D a la C en 2004. ¿Cómo le juega esto en contra a Sacco? En que encabezó un proyecto que podría entenderse como privatizador, pese a que en la practica no lo fue, porque lo que ocurrió fue que este grupo solventó solamente el fútbol. En 2003, Sportivo Barracas estaba en una situación económica angustiante y este grupo invirtió dinero para salvar al club y, a la vez, intentar una gestión superadora y en lo que entonces la AFA aprobó bajo la figura de “gerenciamiento”. Pero como es un hábil declarante, una de sus primeras acciones de candidatura fue la de firmar públicamente un documento, comprometiéndose a que Independiente mantendría el rango de Asociación Civil sin Fines de Lucro a como de lugar. El socio de Sacco en esa empresa era Orlando Ferreres, un economista que trabajó en el inicio de la presidencia de Carlos Menem, primero como asesor económico y después desempeñando un papel importante en la etapa de las privatizaciones que ese gobierno realizó en el comienzo de la década del 90. O sea, ante los ojos y la evaluacion del socio, a Sacco le juega en contra este asunto de una idea cercana a las SAD y, a favor, la firma del documento en el que se compromete a no hacerlo y su calidad de comunicación. En ese discurso, claro y preciso, Quique dejó claro que no trabajará con nadie que haya estado en estos años oscuros del Rojo. Ideológicamente es mas cercano a Gaudio que a Nakis, pero sabe que el extenista tiene ciertos lugares de su entorno ocupados por miembros de la actual CD, oprobiosas figuras del pasado y un probable vice vinculado al moyanismo. “Si Gaudio quiere venir a mi espacio, lo recibiré con los brazos abiertos. Alguna vez nos hemos juntado y se que es una buena persona. Pero yo no voy a irme al suyo porque hay algunos apellidos del pasado y, sobre todo, porque me comprometí y comprometí a mucha gente con este proyecto y esta campaña”.

Finalmente, si quisiéramos buscar algún puente de Sacco con la política nacional, podríamos hacerlo y seria con el PRO. Hace algunos años, está en pareja con la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Hasta ahora, y solo en términos políticos —no personales— este vinculo transita por fuera de su campaña.

El 13 de diciembre todavía queda lejos. Hay mucho por decir, hay mucho por saber, habrá que ver quienes llegan o si llegan al acto eleccionario. Da la sensación de que Nakis, Gaudio y Sacco están muy firmes en sus ideas de gobernar a Independiente.

Pero el club no debe ser un botín de guerra, no puede acunar algún sueño de trascendencia política, no es serio que sea el divertimento de un millonario aburrido o el trampolín para llegar a un lugar supuestamente mas alto. Independiente es muy grande, demasiado para pretensiones tan chiquitas.

Hay un dato positivo en todo esto. El socio podrá elegir entre dos modelos de club muy diferentes, sin presencia (al menos en superficie) del oficialismo. O sea, no votará al menos malo o a cualquiera porque quiere que se vaya otro. El modelo que propone Gaudio, con una supuesta inversion de capitales extranjeros y nombres que se repiten una y otra vez en los puestos de poder del club de Avellaneda. Sacco tiene una idea parecida, pero más moderada y sin apellidos discutibles, por ahora. El modelo al que es afecto Nakis esta claro: continuar con la Asociación Civil, conseguir sponsors importantes a través de Agüero y hacer resurgir el fútbol antes que cualquier otra cosa. Los hinchas dicen querer que se hagan obras, pero lo que mas les importa —sobre todo en estos tiempos de alcance corto de entendederas— es ganar el domingo. El ejemplo mas claro de esto es el vecino, Diego Milito. Racing esta construyendo un complejo deportivo gigante, armó una estrucura empresarial para dirigir el club, pero hizo una pésima gestión en el fútbol profesional. Esta administración deshizo un equipo campeón, armó otro con una jerarquía infinitamente menor, gana poco y nada, está quedando fuera de todo, tanto en lo local como en lo internacional y, pese a que Diego Milito tiene una calle con su nombre, es insultado desde los cuatro costados cada vez que Racing no gana. Nakis, Sacco y Gaudio saben que hay que poner las cuentas en orden, que Independiente es un monstruo grande y pisa fuerte que no soporta mas una mala gestion ni dirigentes incapaces pero que si el fútbol no funciona, nada mas parece funcionar.