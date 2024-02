En transición y ajuste es clave la Transparencia Activa

Usualmente se escucha la frase: en épocas de crecimiento y desarrollo con mayor recaudación y transferencias federales es clave la transparencia activa en materia de acceso a la información presupuestaria. Eso es cierto, y de tan cierto, resulta obvio. ¿Pero, la pregunta, no suele darse con frecuencia a la inversa?

Entonces ¿en contextos de ajuste no importa la transparencia activa sobre dotación de personal, asignación de funciones, salarios y escalafones, y hasta transferencias y compras y contrataciones? Sí, y mucho.

La respuesta muchos la deben imaginar, pero por si no queda claro en épocas de transiciones de gobierno en todos los niveles y de ajuste o reacomodamiento de la cuenta de gastos e inversiones es realmente importante poner el foco en el ajuste, no sólo para alimentar con evidencia los recortes de fondos y no sean objeto de arbitrariedad, sino en tanto es importante dado que a todo achicamiento de algún gasto antecede el concepto de crisis y emergencia como justificativo válido con su mera enunciación, sin más.



Y lo que aquí, llamamos la atención, es que no sólo es necesario aplicar políticas sostenidas transversales de modernización y apertura de datos en la administración pública y una mayor exigencia en la rendición de cuentas de parte de quienes recibieron fondos del Estado, sino que deben justificarse de modo razonado y razonable los recortes de fondos para que los conceptos como crisis y emergencia, aún cuando sean hechos notorios, nunca dejen de ser actos de la administración ajustados a derecho y con respaldo técnico suficiente y adecuado según el área en donde se realicen los ajustes.

Caso contrario, toda medida de retraimiento o retiro del Estado de áreas sensibles de la sociedad puede ser un acto temerario de injustificada inactividad. Es claro que no hay plata, como reza el slogan, lo que nunca debe dejar de quedar publicitado por los principios republicanos de derecho a la información y del derecho de acceso a la información es el razonamiento del responsable que toma la decisión en tanto nuestro régimen es representativo y liberal.

Datos y políticas públicas

Finalmente, recuperar y potenciar las políticas de modernización, transparencia y sumar el de integridad como una triada política de esta década, es una buena práctica política de gestión pública que puede hacer más digerible los efectos del impacto en la recaudación, gastos e inversión.

Sólo para ejemplificar: Si las declaraciones juradas de los funcionarios están a disposición de la gente y la ejecución presupuestaria se realiza conforme los parámetros esperados cada trimestre es más probable que se vean las políticas públicas en ejecución y la ciudadanía entonces valore favorablemente a los gobiernos y realice entonces el esfuerzo que se encuentra haciendo sin criticar de modo anti-político a la gestión.

Esto último, no es un hecho menor, en tanto en contextos de crisis proliferan los anti política, anti democracia y demagogos que alientan nuevos extremismos o autoritarismos. La transparencia activa puede ser una herramienta más que colabore en comunicar mejor las políticas, con sus actuales límites, y deje sin relatos a los acomodan la realidad según su propio interés y lejos del bien común.