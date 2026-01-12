Estados Unidos intensifica recortes de financiamiento a organismos de la ONU en Ginebra

El retiro operado por Estados Unidos de 66 organizaciones del sistema de Naciones Unidas que actúan en Ginebra para financiar gastos de la protección y promoción de los derechos humanos, se suman a la UNESCO y la OMS, abandonadas hace un año. Ahora destacan la Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (CNUCED), y el Centro del Comercio Internacional, «dos instituciones esenciales para dar asistencia técnica a los países en desarrollo». (1)

No se sabe aún si la medida afectará el plan de presupuesto para 2026, presentado por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el 30 del diciembre pasado, por 3450 millones de dólares, ocasionando en consecuencia una disminución de gastos del 7% con respecto al año anterior, y eliminando 2900 puestos de trabajo. Estados Unidos es el mayor contribuyente financiero de la ONU, seguido de China, Europa y Japón. (2)



«En una declaración publica, Marco Rubio, ministro de exteriores del gobierno presidido por Donald Trump, enumeró las razones que motivaron la medida, citando «la mala gestión, inútiles, costosas, mal administradas, cautivas de los intereses de actores que impulsan sus propios objetivos, contrarios a los nuestros, o que constituyen una amenaza para la soberanía de nuestra nación, … no valía la pena enviar personal a esas organizaciones, en tiempo y esfuerzos» (3)

Sobre esa base el ministro Rubio precisó que «ponía fin al apoyo brindado a 31 agencias, oficinas y consejerías de Naciones Unidas, además de otras 31 organizaciones no onusianas que se consagran a cuestiones relativas al comercio y al desarrollo, clima, educación y a los derechos humanos». Además de la CNUCED y el Centro de Comercio Internacional ya mencionados, se agrega el Grupo de Expertos Intergubernamental sobre la evolución del clima (GIEC). (4)

Eugene Chen, investigador del centro de investigación política de la Universidad de Naciones Unidas pronosticó que «los Estados Unidos se retiraran de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, órgano que supervisa la Conferencia anual, luego que Trump anunciara su abandono del Tratado de París hace un año, precisando que no participaran más a su financiamiento, sin que ello signifique que se retiraran de la ONU en su totalidad». (5)

Según Richard Gowan, director del programa del Grupo Internacional de Crisis, cabe agregar que «fundamentalmente la administración nord-americana actual considera que se trata de cuestiones políticamente correctas, no siendo para nada sorprendente que las tengan como adversarias. No resulta, por consiguiente extraño, que Estados Unidos no tenga aún nombrado un embajador ante la ONU en Ginebra, puesto vacante desde hace un año, una falta de interés por esa función». (6)

Pese a la cantidad de organizaciones internacionales consideradas «indignas» por Estados Unidos para otorgarles sostén financiero, 2 casos dan cuenta de lo contrario: «la Unión Internacional de Telecomunicaciones», encargada de las normas tecnológicas mundiales, dirigida por la estadounidense Doreen Bogdan-Martin, conserva el apoyo de la Casa Blanca. Y la Organización Mundial de Comercio recibió en octubre pasado 25.000.000 de dólares del gobierno MAGA de Donald Trump, pese a impulsar políticas opuestas. (7)

Trascendió a su vez, que «la Agencia de las Naciones Unidas encargada de la lucha contra la droga y el crimen (UNODOC), basada en Viena, cuyo financiamiento depende mayoritariamente de contribuciones voluntarias, recibió el año pasado un financiamiento suplementario de Estados Unidos, luego que ella cooperará con las fuerzas del orden nord-americanas para luchar contra la crisis del fentanil» (8).



Sin embargo, es abrumadora la lista de organizaciones basadas en Ginebra, que no gozan del apoyo de Estados Unidos, como «ONU-Agua», el «Instituto de Naciones Unidas para la formación y la investigación» (UNITAR), considerada una agencia técnica, la «Comisión del Derecho Internacional», encargada de codificar el derecho internacional, «Educación Cannot Wait», un fondo mundial que sostiene la educación en situaciones de urgencia, y la «Unión Internacional para la conservación de la naturaleza», una red tejida por gobiernos y oeneges. (9)

«Pero la cuestión más importante es saber si los Estados Unidos re-evaluarán sus contribuciones del 2026, tras los cortes masivos a los que ha procedido en la organización multilateral, cuyo marco es la reforma ONU80. Si no pagan su contribución en 2026, quizá habrá que proceder a nuevos recortes, sabiendo que Estados Unidos pagan sus contribuciones en octubre, según su calendario presupuestario», una espera que hoy resulta dramática para una ONU sin fondos. (10)

Desde Ginebra

(1,3,4,5,6,7,8,9,10) «Le Temps», Ginebra, 10 de enero de 2026.

(2) «Noticias ONU», publicación de la Naciones Unidas, 30 de diciembre de 2025.