Europa debe encontrar su propio camino en Ucrania

Los acontecimientos recientes en el Donbás confirman que si bien el ejército ruso está avanzando, su progreso es muy lento y se produce a un costo fenomenal en vidas y cuerpos humanos. Pero si el presidente ruso Vladimir Putin puede encogerse de hombros ante la muerte de cientos de miles de sus soldados, ¿significa eso que Ucrania y Europa están destinados a vivir con un conflicto interminable?

Creer que Rusia está al borde de algún tipo de colapso económico o político es una ilusión. Rusia dispone de muchos más recursos que Ucrania, y los occidentales con demasiada frecuencia han subestimado la capacidad de adaptación del ejército ruso. El país todavía tiene una capacidad masiva para producir (e importar) drones de ataque y movilizar inversión militar a un ritmo que duplica el de Occidente en Ucrania. Esto significa que puede mantener una ventaja en mano de obra y equipamiento a pesar de sus pérdidas masivas. La economía civil puede estar estancada, pero la maquinaria militar funciona a toda velocidad.

Pero incluso si estamos dispuestos a admitir que no habrá una solución militar, porque ni Ucrania ni Rusia pueden ganar la guerra, debemos preguntar cómo se puede detener el derramamiento de sangre. Una forma es que Occidente aumente su apoyo a Ucrania mientras hace más para quebrar la economía de guerra de Rusia, concretamente haciendo lo necesario para cortar sus exportaciones de hidrocarburos. Este no es un asunto sencillo: las importaciones de energía de la Unión Europea desde Rusia en 2024 superaron su ayuda anual a Ucrania.

Para forzar un ajuste de cuentas que podría poner fin a los combates, parecería que Europa necesita la ayuda del presidente estadounidense Donald Trump. Estados Unidos tendría que proporcionar a Ucrania la capacidad de atacar objetivos en lo profundo de Rusia, tal como Rusia lo ha estado haciendo con Ucrania. Estados Unidos también necesitaría confiscar los activos financieros rusos congelados que están bajo su jurisdicción y enviarlos a Ucrania. Luego, Estados Unidos y la UE necesitarían imponer sanciones secundarias a los principales compradores de hidrocarburos rusos: India, China y Turquía. Las sanciones secundarias bien diseñadas han sido hasta ahora las mejores armas desplegadas contra la economía de guerra rusa, y las medidas duras dirigidas a su sector energético podrían ser la gota que colme el vaso.

Pero Trump no ha mostrado un interés serio en seguir estas opciones. El arancel del 50% que impuso a la India no estaba realmente relacionado con sus compras de petróleo ruso; más bien, es una artimaña para conseguir concesiones del gobierno de la India. Una vez obtenidas, Trump bien podría eliminar el gravamen del 50%.

En cuanto a China, la incertidumbre es aún mayor. Después de haber anunciado recientemente una tregua comercial con China, es poco probable que Trump se arriesgue a enemistarse con ella por Ucrania, un país que no le importa en absoluto. Además, si Trump le pidiera al presidente chino Xi Jinping que intercediera ante Putin, ¿qué pediría Xi a cambio? Probablemente propondría un acuerdo en el que Ucrania sea neutralizada como una amenaza percibida para Rusia, lo que amenazaría los intereses europeos (sin mencionar la soberanía ucraniana). Dado que esto estaría en línea con la diplomacia de esferas de influencia que Xi, Putin y Trump abrazan, Trump probablemente se abalanzaría sobre ello.

Mientras que la política exterior del expresidente estadounidense Joe Biden buscaba preservar la primacía estadounidense en el mundo, Trump parece más abierto a cogestionar las cosas con los chinos, llegando incluso a referirse a la relación chino-estadounidense como el "G2". Pero incluso con todos los beneficios que China obtendría en un mundo repartido, Xi no se sumaría a la causa de Putin de forma gratuita. Por el contrario, querría que Estados Unidos declarara abiertamente que Taiwán no es ni será nunca un estado independiente.

Desde enero de 2025, Putin ha logrado ganar tiempo manipulando al fácilmente manipulable Trump. Sin embargo, este enfoque está llegando a sus límites, simplemente porque Trump no ha logrado extraer ninguna concesión de Putin que le permitiera reclamar, por inverosímil que sea, una victoria diplomática formal. Aun así, Trump no busca la derrota de Rusia, y aunque finalmente podría estar ejerciendo un poco más de presión sobre Putin, no es el tipo de presión que haría que Putin cediera. Pero China sí puede empujar a Putin hacia un compromiso.

¿Qué forma podría tomar esto? Lamentablemente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, carece de la competencia para reunirse con Xi como un igual; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, es demasiado autocrítico; y la nueva jefa de la diplomacia de la UE, la ex primera ministra estonia Kaja Kallas, parece demasiado débil para tomar la iniciativa. Por lo tanto, corresponde a los principales estados miembros (Francia, Alemania y Polonia, dada su proximidad a Rusia y Ucrania) actuar. El diálogo con el Kremlin también debe llevarse a cabo, les guste o no a los europeos. Europa por sí sola no puede cambiar el rumbo a menos que apueste por un colapso ruso, lo cual está lejos de ser seguro.

Por supuesto, lo que es cierto hoy no será necesariamente cierto mañana. Todo es una cuestión de equilibrio de poder, no de principios claros. Europa, que está pasando por muchas dificultades, no tiene interés en una guerra interminable en Ucrania. Pero sí tiene intereses allí y no puede permitirse el lujo de aceptar un acuerdo que los ignore.

Zaki Laïdi, exasesor especial del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2020-24), es profesor en Sciences Po.