Gerardo Zamora busca sucesor para conservar el poder, tras 20 años de gobierno

(Desde Santiago del Estero) Las elecciones para gobernador y vice en Santiago del Estero entran en su etapa final. Gerardo Zamora, que gobierna la provincia, concluirá en diciembre su cuarto mandato (dos y dos, alternados por un período de su esposa, la senadora Claudia de Zamora) y definirá sobre el filo del vencimiento del plazo de presentación de listas (17 de agosto), quién será su sucesor. Tras 20 años, el santiagueño intenta retener la gobernación y frustrar, una vez más, las aspiraciones de LLA, el massismo y Despierta Santiago (UCR y PRO).

En Santiago se elegirán el 26 de octubre, gobernador, vice, 50 legisladores provinciales, comisionados municipales y se renovarán 3 bancas de diputados nacionales y 3 senadores, todos hoy en poder del Frente Cívico que comanda Zamora. No se sabe todavía a qué se postulará el mandatario santiagueño, que algunos sindican como posible presidenciable para 2027 por su ascendencia sobre los gobernadores del bloque Norte Grande.

También será la segunda prueba fuerte (en el país) de La Libertad Avanza, que bajo el armado de Karina Milei y Martín Menem, debutará con candidato a gobernador y vice, legisladores provinciales, algunos comisionados, además de las categorías diputados y senadores nacionales. En la lista de partidos, también se anotan Despierta Santiago (PRO, UCR y agrupaciones provinciales), y el massismo, que presentarán candidatos en todas las categorías.

Zamora mira números y sondeos que le acercan y, en base a ellos, va a elegir a su sucesor, que podría ser alguno de sus ministros o su esposa Claudia. Una fuente del Frente Cívico, partido del que Zamora es su principal referente y creador, dijo que “se especula con la posibilidad de que alguno de los ministros sea proclamado (hay por lo menos tres con capacidad para ser candidato), mientras que no está descartado que sea la senadora la que muchos señalan que suceda a su marido”.

“Por ahora todos están esperando lo que decida el gobernador, que sería prácticamente a último momento, sobre el cierre de las listas, el 17 de agosto”, dijeron las fuentes a este escriba.

Zamora controla el poder desde el 2005, cuando ganó las elecciones a gobernador al entonces candidato del peronismo, José “Pepe” Figueroa. Inmediatamente, selló un acuerdo con el kirchnerismo, del cual fue aliado, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. Fue reelecto en 2009 por amplia mayoría. En el 2013 intentó postularse para la segunda reelección y la Corte Suprema de Justicia frenó su candidatura. De apuro, en menos de 30 días, el entonces gobernador, en acuerdo del FC, consagró candidata a su esposa, la actual senadora Claudia de Zamora, quien en esos comicios, se impuso holgadamente con más del 60%.

En 2017 volvió a postularse y ganó la gobernación; fue reelecto en 2021 y ahora, apuesta a designar el sucesor que le garantice el control de la provincia por otros 4 años.

La Libertad Avanza

Por el lado de La Libertad Avanza, todavía es una incógnita y no se sabe a ciencia cierta qué puede resultar del armado de Karina Milei y Martín Menem en esta provincia. Hace unos meses, ambos pusieron en funciones al flamante presidente del partido en este distrito, Tomás Figueroa, empresario y abogado vinculado al mundo de la política. Su tío, el histórico dirigente peronista José “Pepe” Figueroa, fue candidato a gobernador en el 2005 y perdió justamente con Gerardo Zamora.

Figueroa está vinculado a Martín Menem y tiene buena llegada a Karina Milei. LLA todavía no definió sus postulantes, pero se espera que presente candidatos en todas las categorías. El mileismo había rechazado un acuerdo con el PRO y la UCR en este distrito y, de hecho, hubo fuga de dirigentes hacia la LLA.

“Vamos a presentar candidatos en todas las categorías; nuestro postulante (a gobernador) va a ser una figura de alto impacto, será una sorpresa grande, así como el paquete de medidas de gobierno”, le dijo a este medio Tomás Figueroa. Por ahora, no se sabe cómo puede llegar a ser la performance de LLA en octubre, en su segunda prueba en elecciones a gobernador (la primera será en Corrientes).

El massismo desafía

También el massismo desafía y amenaza con cortar la hegemonía del Frente Cívico de Zamora. Pablo Mirolo, coordinador del Frente Renovador en el Norte y delfín de Sergio Massa en esta provincia, dijo que “hace 8 años que venimos trabajando el Frente Renovador y Libres del Sur en Santiago lo cual demuestra que no es rejunte político que se reúne para las elecciones, sino que venimos elaborando juntos un proyecto de provincia. En ese tiempo este espacio ganó la intendencia de La Banda en tres oportunidades, imponiéndose por sobre el zamorismo y gobernando fuera de la órbita del Frente Cívico en la provincia”.

Todavía no están definidos los candidatos pero el massismo va a estar presente en todas las categorías nacionales y provinciales.

Despierta Santiago

Despierta Santiago, de reciente creación, es la fusión del PRO y una porción de la UCR y tiene como referentes al radical Alejandro Parnas (candidato a gobernador), al ex intendente de La Banda, Héctor “Chabay” Ruiz y Facundo Pérez Carleti, secretario general del PRO a nivel nacional.

Muchos se sorprendieron al ver que “Chabay” Ruiz integra este espacio. De pasado radical, peronista, massista, macrista, entre otros partidos, fue intendente de La Banda en 5 ocasiones. En 2013, cuando era concejal, fue denunciado por abuso sexual por una mujer que había ido a pedirle trabajo (cuando era intendente). Según el relato de la víctima, la obligó a practicarle sexo oral en su despacho. En 2015 fue detenido en una vivienda del conurbano; confesó el abuso y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso. En 2021 se presentó y fue elegido como diputado provincial, pero la Legislatura no aprobó sus títulos y no pudo asumir. Ahora vuelve al ruedo dentro de esta coalición.

“Despierta Santiago representa la unidad de oposición al zamorismo, pero también una alternativa que pretende hacer las cosas diferentes. Para nosotros, los 20 años de los Zamora son una catástrofe, han destruido todas las instituciones y la provincia no deja de expulsar gente que se va por falta de futuro” dijo Pérez Carletti para esta nota.

Según el dirigente macrista, “somos un espacio en construcción que viene creciendo de una forma rápida; en lugares donde en el 2021 no podíamos conseguir un grupito para que nos ayude a fiscalizar, ahora nos organizan reuniones de mucha concurrencia. Vamos a sumar no sólo los votos de quienes no adhieren históricamente al zamorismo, sino a la mayoría de los jóvenes que en 2023 se involucraron por Milei y que ven en Despierta Santiago esa vocación rupturista”.

El panorama se va a aclarar recién a mediados de agosto, cuando se conozcan los candidatos. De no haber sorpresas, el Frente Cívico de Zamora podría retener la gobernación y alzarse con un triunfo, tanto en las nacionales como en las provinciales.

