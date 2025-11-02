Los lectores comentan los artículos de PERFIL

Mario Alberto.

Los “nadie”

lamentablemente llevan el país a su destrucción. Tal vez porque se sienten nadie votan a personajes nefastos que nos arruinarán y empobrecerán por décadas.

Lucas Petrucci.

Yo creo que la gente eligió tranquilidad, sabían que si el Gobierno tenía un mal resultado lo más probable era que se caiga y eso iba a traer caída del valor de los empresas argentinas, subida del dólar, subida del riesgo país (que es un espejo invertido del sueldo en dólares de los argentinos, mientras menos riesgo país tengamos más ganan los argentinos en dólares), subida de tasas de interés lo que es menos trabajo e inversión. Sabían que si el Gobierno tenía un mal resultado nos iba a ir peor a todos. Por ende decidieron darle una nueva oportunidad.

Angel MartÍnez.

Votaron sin proyección de futuro. Lo hicieron pensando en el cortísimo plazo. Macri en 2017 ganó la elección intermedia aún con mayor porcentaje al de esta elección y a los pocos meses su gobierno cayó estrepitosamente en la consideración del pueblo y en 2019 perdió la Presidencia.

Octavio PÁez.

No te confundas... la gente votó EN CONTRADE de desde hace 40 años. Si el oficialismo no da un golpe de timón, ese mismo 25% los va a votar EN CONTRA en 2027.

Juan Pelotas.

Hace unos días, antes de la última elección, Kicillof ya estaba para Presidente, después de la hazaña de septiembre. Un mes y medio después, Cristina le echa la culpa de la derrota (como siempre que Cristina puso los candidatos y perdió, nunca se hizo cargo y buscó culpables). El victorioso Milei, también lo repudia a Kicillof, y lo deja afuera de la reunión de gobernadores. Los extremos se tocan, nuevamente. Mientras tanto, Kicillof tiene en su gabinete, igual que los tuvo en su momento el presidente “Alverso”, muchos cristinistas, o kirchneristas, (ya hay que pensar en separar las denominaciones de cada sector). También tiene algún massista, cuyo papá la mira desde afuera, sin tomar partido, por ahora. Al igual que con Alverso, y aunque los gabinetes respectivos estuvieran tapizados de funcionarios puestos por ella, no se hace cargo de las políticas que terminan fracasando. ¿Y ahora? ¿Se irán los cristinistas de la Gobernación –búnker– donde se refugiaron al perder la Presidencia? Mantener la unión para ganar, dice la de Tolosa: una unión que jamás existió, que era un cascarón superficial, para engañar a la gilada que los vota, y a la primera de cambio se quiebra para echar culpas al de al lado. Todo termina al fin.

Alberto PayÚn.

Fontevecchia es demasiado educado. El triunfo de este casi ser humano se da por la tara de algunos compatriotas que creen que los yankees van a venir a hacer algo bueno en el país. Y, ¿saben qué? A mí ya no me importa. Ya me jubilé, más no van a poder embromar. Pero me voy a sentar a ver cómo ahora les encaja la reforma laboral y la previsional y encima van a seguir cayéndose fábricas y me voy a reír tanto viendo a la gilada llorisquear por la pérdida de laburo y no tener para comer. Se lo tienen merecido. Votan al amo que los esclaviza.

Edu Bal.

Otro retroceso histórico (Reforma laboral). Pasamos de la promesa de poder “pactar salarios en dólares” a que te quieran imponer Ticket Canasta. Al menos estoy tranquilo de saber que no voté esta =&!

Domingo Funes.

¿Pero qué derechos tienen tipos que usan ametralladoras para atacar a la policía? Dejen de embromar.

Sergio Bellino.

El nuevo Presupuesto prevé la baja de 155 mil pensiones por discapacidad. La motosierra va a seguir, disfruten lo votado.

Marcelo R. Giorgi.

Evidentemente con los mismos, obtendrán idénticos resultados. Mientras no se desteten de Cristina, no hagan autocrítica y no tengan proyectos, seguirá Milei por mucho más.

Gustavo Papada.

(Sobre artículo de Javier Calvo)

Compras en supermercados: los argentinos consumen cada vez menos y se endeudan más.

Las familias se endeudan y buscan promociones para poder comprar alimentos en las grandes superficies comerciales. Con Milei, los mayoristas registran una contracción acumulada de 21%, mientras que en supermercados acumulan una caída de 9%.

El 40% que votó este gobierno no la ve, ni la verá, porque es más importante que el dólar esté barato, así nos vamos al exterior de vacaciones.

Dany Savino.

A EE.UU. le va muy mal en la cruzada bélica total contra Rusia y mucho peor en la cruzada económica financiera contra China. Como resultado, hasta India y Brasil sueñan con crear sus imperios regionales contra EE.UU.

Carlos Alberto Leyes.

(Sobre artículo

de Walter Curia)

Se pueden proponer tantas cosas para imaginar un “verdadero cambio”… Tantas cosas… ¡Uh, se me acaba de ocurrir una…! A ver qué le parece a usted, don Walter. El verdadero cambio se daría cuando los opositores, “cierta bancada en el Congreso”, por ejemplo, reconozcan “la legitimidad” del programa de administración de un gobierno al que votó el 56% de los electores.

¿No sería eso el “cratos” del “demos”?