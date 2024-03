Mujeres líderes: claves para vencer los mandatos

Cada día son más las mujeres que lideran equipos en organizaciones; se debe a que en muchas ocasiones con nuestras competencias y calidez logramos ser agentes de cambio para la evolución con un estilo de liderazgo centrado en el ser.

Según un estudio realizado por el Instituto Peterson de Economía Internacional, las empresas que tienen más mujeres en cargos de liderazgo son un 50% más rentables.

Entonces, en un mundo mayormente liderado por hombres, ¿cuáles son las dificultades propias que nos encontramos para asumir dichos roles de liderazgo?

Empoderamiento económico: ¿qué implica para las mujeres hoy?

Mujeres líderes y mandatos

En muchas ocasiones nos encontramos en la contradicción de querer liderar espacios en el mundo de las corporaciones y creer que no podemos hacerlo o que no hay lugar para nosotras por mandatos culturales, sociales o incluso propios.

Vale detenerse, entonces, en este punto para diferenciar entre querer y creer. Lo que quiero se relaciona con el deseo, las expectativas y desafíos propios. Es nuestra motivación intrínseca. Es lo que nos impulsa al aprendizaje, la evolución personal y profesional.

Por otro lado, lo que creo son aquellas afirmaciones que no cuestionamos y que aceptamos como verdaderas; en algunos casos nos impiden ir hacia donde deseamos. Por ejemplo: creo que el mundo es de los hombres; creo que con los hombres no se puede trabajar; creo que no tengo las capacidades ni el potencial para liderar; creo que no soy suficiente o que no me van a dar autoridad.

El difícil honor de ser mujer

Sin embargo, debemos entender que la clave del potencial femenino en puestos de liderazgo se encuentra en las características propias de las mujeres. Con nuestra alta capacidad reflexiva, hemos logrado inspirar a otras a desafiarse, reconociendo nuestro propio potencial.

Pero, ¿cuál es el potencial que tenemos para ocupar dichos roles? ¿Cómo podemos alcanzarlo?

Mujeres liderando

En posiciones de mando y toma de decisiones, ellas tienen algunas cualidades que hacen la diferencia.

Un estilo de liderazgo orientado a la escucha y la conversación: para comprender el mundo del otro. Es un estilo que lidera con sentido y propósito buscando resultados y creando redes colaborativas para que las cosas sucedan con eficiencia. Por eso, la comunicación es central en este rol.

Ser emocionales: si bien todos los seres humanos lo somos, lo que puede interpretarse como una debilidad, hoy cobró importancia. Las emociones son grandes aliadas para crear espacios de trabajo con buen clima laboral. En nosotras, predomina una actitud empática y sensible con la firmeza justa para tomar decisiones y actuar sin titubear.

Mirada sistémica: ser capaces de mirar más allá y prestar atención a cómo impactan las acciones en el todo. Solemos ser más observadoras de cada efecto y consecuencia que produce una decisión y medimos cómo va a impactar. Logramos tener una mirada tan específica como generalista.

Mes de las mujeres en el Moderno, ciclos de cine, teatro y exposiciones en la ciudad de Buenos Aires

Alto nivel de engagement: cuando estamos en un rol que deseamos y que nos esforzamos en conseguir, tenemos un alto nivel de compromiso, entusiasmo y lealtad. Nos hace sentido y creamos pertenencia; por eso, lo podemos transmitir al equipo con total coherencia logrando un propósito común más allá del personal.

En resumen, las mujeres, a través de nuestra capacidad reflexiva, nos hemos desafiado y cuestionado nuestras propias creencias limitantes -y lo hacemos en forma constante-. Por ese motivo, somos cada vez más las que llegamos a los roles que deseamos, aportando calidad, calidez y profesionalismo.

Sin dudas, ser mujer es una ventaja competitiva. Sin embargo, debemos entender que en un mundo de hombres no son ellos o nosotras, sino que la colaboración es el valor que hace la diferencia y nos potencia como seres humanos.

*Máster Coach Profesional, Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP)