Más restricciones en la segunda ola de Covid: "Un país en terapia intensiva"

El toque de queda decretado de 20 pm a 6 am en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense al ritmo del dedito presidencial, es la muestra cabal del fracaso de la gestión de la dupla de Alberto y Cristina Fernández. Hace poco más de un año solo se les ocurrió encerrarnos como reacción espasmódica a la poca información que había sobre el Covid 19. Durante ese proceso pudieron acudir a expertos de todo el mundo para analizar distintas opciones para enfrentar una segunda ola; tuvieron acceso a 38 millones de vacunas para rápidamente resolver el tema; pero esa mezcla de ignorancia, autoritarismo y enfermedad ideológica los llevó nuevamente a la opción más rústica, y acordar con las dictaduras de Rusia y China.

Nos toca vivir la trágica experiencia de un gobierno que usó las pocas dósis que llegaron en los jovencitos de la militancia y las mimosas de los dirigentes del conurbano, dejando indefensos a los médicos, docentes, nuestras fuerzas de seguridad y especialmente a los mayores y otros pacientes de riesgo; todo debidamente militado por simpatizantes que han justificado el absurdo. Este lienzo del espanto, que supo incluir el funeral de Diego Maradona y la fiesta de los puñuelos verdes; ahora suma el velorio del ex Ministro Mario Meoni y a la ex Fiscal Viviana Fein agradeciendo su vacuna como una verdadera “compañera” al Presidente Alberto Fernández al tiempo que con sus dedos hacía la “V”.

El gobierno esta literalmente sentado sobre una bomba a punto de detonar, pero la culpa como indica el manual chavista, es de los demás. La inflación del mes de marzo fue del 4,8% y en el área metropolitana del 5,2%. Sumemos que la pobreza es del 42% y que el 60% de los jóvenes son pobres. El conurbano bonaerense es un polvorín, viven 12 millones de personas, la mitad no tiene conexión a la red cloacal, casi 3 millones no tiene conexión a la red de agua corriente, la pobreza es del 51%, la indigencia 15%, 2,6 millones viven cerca de basurales y 1,3 millones lo hacen en hacinamiento crítico. Si a eso le agregamos que la ocupación de las camas de terapia intensiva es del 96,2% en Ituzaingó, 92,7% Escobar, 91,5% Pilar, 91,3% Berazategui, 90,9% San Isidro 90,7% Tigre, 88,9% Ensenada, 88,6% General Rodríguez, 85,9% Merlo entre otras localidades y la posible falta de oxígeno; deja en claro lo corta que está la mecha. En efecto, sorprende la estrechez mental del Presidente y su entorno, que teniendo todo el poder no convoca a los mejores sanitaristas, economistas, laboralistas y tributarias para hacer un plan económico y de salud integral.

Tuvimos la visita de Craig Faller (Jefe del Comando Sur), y luego Juan González (asesor presidencial de los EEUU), dichos encuentros tenían por objetivo acercar nuestro país a los norteamericanos luego de tantos desaciertos Nac&Pop. Nos regalaron hospitales móviles, nos vendieron 10 aviones Beechcraft C12 B Hurón a precio de amigo; pero seguimos cerca de los chinos y Putin (con Alberto retuiteando memes el día que el ruso metió presos a mil manifestantes). Claramente esas cosas en política exterior se pagan, y no llama la atención que el Presidente Joe Biden no escuchara a su par argentino Fernández en la Cumbre de Cambio Climático.

En este escenario, donde el gobierno debiera ser derrotado por demolición en las próximas elecciones, la oposición sigue sin dar señales claras de su armado, ni de apertura a nuevas fuerzas. En efecto, el riesgo de repetir un 2019 esta todavía latente.

