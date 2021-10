Nuevo gabinete, pero la misma música

Que Dios nos ayude

El nuevo gabinete arrancó en sexta a fondo. Las PASO habrían sido una medida más efectiva que las vacunas y la cuarentena. En este sentido, ¿Se habrán dado cuenta del daño que hicieron?

Hagamos un repaso. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que ya no es obligatorio usar barbijo al aire libre, vuelve el público a las canchas y no hay límites de personas en reuniones sociales; pero los bancos siguen cerrados y se abren parcialmente las fronteras, pero sin vuelos hasta ahora.

El nuevo gabinete y las medidas felices

Recibimos 62 millones de vacunas, aplicamos 50.000.000, 30 de la primera dosis, y hay 12 perdidas en la peronósfera. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof anunció que habrá clases a contraturno y los sábados para recuperar los contenidos escolares. El gobernador finalmente reaccionó y pareciera que entendió que no garpa políticamente tener de rehén a los chicos. Este muchacho nunca entendió que los chicos en el conurbano donde el 70% son pobres van al colegio a comer, y que en la clase media papá y mamá trabajan. Hoy es tarde pedir el voto joven abriendo boliches y anunciándolo por Tik Tok.

Aníbal Fernández, flamante Ministro de Seguridad, en su regreso al Gabinete, a pesar del caso de Chano Moreno Charpentier y del policía asesinado Juan Roldán, opinó sobre las pistolas Taser que “Argentina no está preparada”. En efecto, Aníbal volvió para seguir con el relato; nada de gestión. Lejos de reflexionar, insistió en que el gobierno no perdió la elección. Por su parte el Jefe de Gabinete Juan Manzur se animó con una medida trascendental; brindó un desayuno para los periodistas acreditados en Casa Rosada. Esto ocurría al tiempo que el Intendente de José C. Paz Mario Ishii decía “Un día el pueblo se va a levantar contra los medios, estos son “todos malos" por "pegarle y pegarle al Presidente”,” No puede ser tanto veneno hacia la población”. ¿Habrá esta gente realmente entendido en toda su dimensión el mensaje de las urnas o todo quedará reducido a las peleas de Alberto y Cristina?

Un gabinete para una democracia de cuarta

Algo de platita para la campaña

Si hay algo peor para el gobierno que el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), es que la cosa aún no finalizó y tienen suficiente tiempo para seguir cometiendo errores.

El ex Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Daniel Gollán, uno de los que lideró la política del miedo y el mismo que dijo “Si se levanta la cuarentena, en quince o veinte días, empezamos a ver las imágenes de Nueva York, Manaos o Italia y España, con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en las calles o en los geriátricos”, ahora nos obsequia la frase “Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiera molestado tanto”.

En efecto, la campaña hay que financiarla, y parece que será mediante el uso de fondos del FMI, para eso los ministros salientes firmaron el DNU 622, para incorporar al presupuesto de este año USD 4.334 millones que recientemente le había transferido el organismo. Esto ocurre al tiempo que se difundió el dato de la pobreza, la que está en 40,6% y uno de cada 10 argentinos es indigente.

Miguel Pichetto, sobre los cambios en el Gabinete

El regalo de electrodomésticos parece ser la nueva, pero antigua estrategia para remontar el mal resultado. En General Rodríguez por ejemplo las organizaciones sociales fueron beneficiarias de algunos “regalos”, pudieron recibir heladeras, cocinas, estufas y garrafas. En Avellaneda el ministro Jorge Ferraresi y su esposa, Magdalena Sierra, quien encabeza la lista de candidatos a concejales del Frente de Todos, estuvieron entregando bicicletas. Entonces, ¿Aprendieron algo de la derrota electoral? La respuesta es no, todo indica que acudirán al viejo y querido látigo. En efecto, en este tren de pagar por los votos, la pugna es por el Presupuesto. Para ello, Máximo Kirchner, de sobrada formación académica, pone presión sobre el tema tarifario. Los puntos que generan más rispideces son la reducción del déficit primario al 3,3% del PBI y el recorte de los subsidios para llevarlos al 1,8%, una baja que podría llegar al 1,5% con la segmentación de tarifas.

El mundo prescinde de nosotros

El 62% de los argentinos elegiría un empleo en el Estado. Durante los últimos diez años, por cada empleo que se perdió en el sector privado, se crearon tres en el Estado. ¿Qué inversión podemos esperar en este contexto? El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta expresó “El hecho de no tener un plan, de no tener un rumbo, de no tener en claro a dónde va la Argentina, con una inflación que no baja” hace complicada la situación del país y aseguró: “En el exterior nos ven con mucha preocupación”. Lo que no dice Horacio es que su “desarrollismo” no está bien visto, así como su falta de compromiso en posicionarse del lado del mundo libre. Algo similar ocurre con Mauricio Macri, quien se ha codeado más de lo necesario con los chinos; siendo los EEUU el país que le abrió las puertas al crédito necesario para que su gobierno llegara al final sin una grave crisis.

Entonces, ¿Cómo seguimos parados frente al mundo? Si sos de los afortunados que fueron vacunados con Sputnik V no entrás a EEUU ni a Europa, primera medida que nos ubica como outsiders planetarios.

La retrotransparencia permanente del kirchnerismo

Las relaciones exteriores se han manejado desde Recoleta o eventualmente El Calafate, prueba de ello ha sido la remoción de Felipe Solá como Canciller. En efecto, éste se enteró telefónicamente del cambio en medio de su viaje a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Felipe se aisló en su cuarto de hotel y se perdió el cruce entre los Presidentes del Uruguay Luis Lacalle Pou y del Paraguay Abdo Benítez con el cubano Miguel Díaz Canel y el venezolano Nicolás Maduro. La falta de agenda y de brújula internacional también aplica para el Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, que si bien supo mostrarse meses atrás en Washington, esta vez por inactividad de la Cámara que preside, dejó afuera de los ejercicios UNITAS 2021 a los buques ARA Sarandí y el ARA Bouchard, en los que participan EEUU, Brasil, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia y Chile. Esta Argentina sin rumbo ni plan sigue fuera del TEG global y sin posibilidad al mediano plazo de tener ficha para volver al juego.