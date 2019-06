El Papa Francisco y las elecciones

por Ignacio Cloppet

Estamos inmersos en un nuevo proceso electoral, en el que los antagonismos vuelven a tomar un rol protagónico: el odio, la violencia verbal y gestual, la intolerancia y el desprecio son una marca registrada en nuestra sociedad.

Las miradas están puestas no solo en las fórmulas que se postulan, huérfanas de ideas, programas y proyectos. Una vez más el foco de atracción es la figura del Papa Francisco, como si fuera decisiva su intervención.

¿Es posible que el Papa pueda intervenir en el proceso eleccionario? Hay quienes lo involucran con evidente perversidad, haciéndolo partícipe de la política electoral, como un engranaje indispensable para tomar posiciones.

Estamos siendo testigos –una vez más– de una nueva operación en su contra. Es oportuno destacar, que un medio extranjero denunció con gran claridad, una campaña donde demuestra que al Papa lo quieren transformar en un instrumento de politización.

El medio www.es.aleteia.org, es un sitio web de comunicación, formado por un grupo de laicos católicos en el año 2012 al que se puede acceder con ocho idiomas, con el acompañamiento del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales y el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, que informa en línea con el magisterio del Papa Francisco, colaborando con la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede. El presidente, director general es Pierre–Marie Dumont (París), el vicepresidente ejecutivo y director editorial es Jesús Colina (Roma), y susecretaria general, es Silvia Costantini (Roma). O sea, es un medio que responde directamente a la Santa Sede.

Precisamente el pasado lunes 17 de junio, Aleteia sintió la necesidad de no callar más frente a quienes usan la mentira para confundir al pueblo argentino y lo hizo bajo el título: “Otra vez buscan involucrar al Papa Francisco en la política electoral argentina” con la firma del columnista Esteban Pittaro. Con lujo de detalles y con gran conocimiento de lo que está sucediendo entre nosotros, se describen los episodios confusos que están siendo utilizados por periodistas y opinólogos, para caerle duramente una vez más al Papa Francisco, y con él asestarle un nuevo golpe a la Iglesia.

Después de más de seis años de su Pontificado, hay quienes creen que el Papa, todavía sigue siendo el cardenal Bergoglio. Es sano aclarar que ya dejó de representar a la iglesia de Argentina. En tan poco tiempo, ha logrado transformarse en el líder más representativo e importante del mundo. Pese a quien le pese, Francisco no se involucra en la política intestina de ningún país, es un hombre prudente, muy respetuoso de la autonomía de los pueblos,no toma partido por nadie, y mucho menos lo hace en su Argentina natal.

Lo que tiene que quedar bien claro, es que el Papa no es ni macrista, ni peronista, ni kirchnerista. Quien pretenda encasillarlo se equivoca, es no conocerlo. El Papa Bergoglio, es la cabeza de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

Sin perjuicio de ello, hace tiempo que se vienen haciendo especulaciones con Francisco, de porque no visitó aún nuestro país, de si puso buena o mala cara, de si envió o no rosarios bendecidos, de si recibió a tal o cual persona, etc. Hemos leído y escuchado hasta el hartazgo todo tipo de teorías, a mi modo de ver apoyadas en falacias, en miradas antojadizas,sacadas de contexto y cargadas de una fuerte ideología.

Querer interpretar a la Iglesia con una lógica de naturaleza política partidaria, es no entender nada. El mismo Papa cuando asumió el Pontificado, en un encuentro ante seis mil periodistas, aclaró que:“para abordar informativamente a la Iglesia se precisa una hermenéutica distinta a la de la política o la economía”. Políticos, periodistas, y quienes utilizan a menudo las redes sociales para opinar, parecen olvidar este imperioso precepto. Y cuando eso sucede, lo que se consigue es manipular al Papa Francisco.

Que quede bien claro, que el Papa Francisco no apoya a ningún partido político en la Argentina. No lo hizo cuando fue cura, tampoco cuando fue Provincial de los jesuitas, ni siendo obispo auxiliar, y menos aún como Cardenal Primado. Lo que si promueve para las naciones, ahora y siempre, es la dignidad de las personas, la inclusión, la equidad, el derecho a la vida, la defensa de la familia, la justicia social, el respeto al medio ambiente y a la casa común.

Ahora bien, si los candidatos incorporaran las ideas y valores que el Papa siembra, entonces podríamos decir que el pueblo cosecharía muchos más beneficios, que por erróneas políticas le están siendo vedados. Podría encontrar la paz y la armonía tan necesarias para alcanzar el bien común. Pero, a decir verdad, en la mayoría de los casos,no hay proyectos, y si los hay, están vaciados de contenido. Hoy los políticos priorizan, ante todo, la ambición del poder y sus intereses, que los ponen por encima de las ideas, del diálogo y del bienestar del pueblo que los vota.

La Argentina está en una encrucijada, donde se juega su destino. Es tiempo de enfocarnos en que es lo mejor para nuestro país. No caigamos en la trampa que nos proponen algunos periodistas y políticos, en entronizar al Papa como eje del proceso electoral, y de esa forma en querer hacerlo responsable de nuestros propios fracasos.