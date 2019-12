El poder y su relación con la subjetividad de la época

por Lía Ricón

Si pensamos el poder desde la etología, el macho o la hembra alfa de los mamíferos buscan el poder para merecer la copulación con todas las hembras o el derecho a comer primero. Se entiende. ¿Qué pasa con nuestra especie? ¿A donde apunta el ansia de poder del homo sapiens? Tendríamos que pensar en objetivos más acordes con nuestra sofisticación, ya que adquirimos la corteza prefrontal (orgullo de los primates) y podemos mediatizar los aspectos relacionados con nuestro cerebro reptil y nuestro cerebro límbico.

Una hipótesis que puede resultar fecunda es que operamos un desplazamiento de categorías, desde el espacio al tiempo. Esto es que si conseguimos ser famosos en el tiempo reducido en el que vivimos en este mundo, utilizando el poder, y somos conocidos y buscados (Google con algo así como el 86% del mercado mundial), podemos pasar de la categoría espacio al tiempo y… entonces… "Google es inmortal". Hemos vencido a la muerte, a la que estamos condenados desde el nacimiento.

Nuestro cuerpo no se ha adaptado todavía totalmente a la bipedestación y emocionalmente, y esto es lo más penoso, no podemos creer que somos indefectiblemente mortales aunque racionalmente no lo podamos negar. Unamuno lo plantea con claridad cuando dice: "Cuando me muero me muero yo" (3).

Un aspecto importante en este tema es discriminar claramente el mando de autoridad. Ambas condiciones están relacionadas con el poder.

En términos simplistas y erróneos el vector de la autoridad va de abajo-arriba, la autoridad es otorgada por quienes recibieron algún beneficio. El mando va de arriba-abajo. Alguien por encima de mí me "ordena" como al sacerdote o al general. Yo, todavía no hice nada por mis subordinados.

Es importante discriminar poder sobre de poder para hacer (muy bien categorizados por John Holloway - 2). El primero alude a creer que si en este mundo (espacio), tengo poder para subordinar y dominar, eso se traslada al tiempo y tengo la fantasía de estar yo mismo, en el futuro, algo así como haber conseguido la inmortalidad. El segundo, poder hacer, es el que necesito para realizar una tarea.

Otro ejemplo muy importante es entender que el abuso sexual infantil indefectiblemente empieza como abuso de poder sobre el abusado. Aquí el poder puede ser puesto en el afecto cuando se trata de un familiar o amigo de la familia, en la investidura de autoridad en un profesor o de un representante de poderes trascendentes (ministros religiosos). Este abuso de poder tiene un lugar importante en las dificultades para hacer las denuncias y deja huellas que duran toda la vida. El ataque sexual pasa a ser un ingrediente importante de toda la situación pero no la abarca en su totalidad.

