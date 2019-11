Debate presidencial en España: Pablo Casado en las puertas del milagro

Sergio Manaut, desde Madrid

La principal conclusión que dejó el debate a cinco es que Pedro Sánchez sigue en su negativa de no incluir de un potencial gobierno socialista a Unidas Podemos. Mientras el bloque de la derecha espera sumar los suficientes diputados y consagrar al líder conservador jefe del Ejecutivo.

En el debate entre los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno de España, dio la impresión, una vez más, que Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y actual presidente en funciones, está encerrado en su propio laberinto.

En septiembre pasado buscó – y consiguió – un no acuerdo con Unidas Podemos (UI), en el discurso y lógica política socio preferente del socialista. Esta falta de entendimiento entre ambas formaciones llevó al país a la cuarta elección en cuatro años, que tendrá lugar el próximo domingo. Tras el fracaso de la mini negociación (sólo duró 48 horas), Sánchez confesó que un gobierno de coalición con UI no le hubiera permitido dormir de noche. Y en el debate, ante los insistentes pedidos del líder de UI, Pablo Iglesias, de volver a negociar una coalición de gobierno, Sánchez le cerró la puerta en las narices una y otra vez con el argumento que la fuerza más votada debe gobernar. Postura correcta si España fuese un sistema presidencial. Como bien le recordó Iglesias, en España rige el parlamentarismo, es decir, el presidente del Ejecutivo lo eligen los diputados electos. Y como sucedió en las elecciones pasadas, el PSOE no contará con mayoría absoluta, por lo que necesariamente deberá contar con el apoyo de otras fuerzas políticas, en este caso, posicionadas a la izquierda de un partido socialista cada vez más volcado al centro derecha.

Sánchez, quien cada día está más contento de haberse conocido, provocó, con el ninguneo al que sometió a UI tras las últimas elecciones, el llamado a las urnas convencido que sacaría los votos suficientes para negociar desde una posición más fuerte o gobernar en solitario con acuerdos puntales con las otras fuerzas políticas. Lo cierto es que si las encuestas aciertan no es descabellado pensar que puede llegar a perder alguna bancada. A este error de cálculo se le suma la repetición de una estrategia que se demostró inviable: que UI apoye un gobierno del PSOE gratis, y que el Partido Popular (PP) y Ciudadanos se abstengan, también sin pasar antes por caja.

Mientras tanto, y como guiño a los votantes de derecha el candidato socialista endureció el discurso en relación a Cataluña y anunció la creación de una vicepresidencia económica a cargo de la ministra Nadia Calviño, alienada con las tesis más ortodoxas de Bruselas. Sin duda ambos movimientos no alcanzarán para acercar al votante de ese espacio ideológico, y sí para generar más desconfianza al simpatizante de centro-izquierda que siente recelos por la figura de Iglesias, pero tampoco compra a ojos cerrados la figura de Sánchez.

Así las cosas, no es aventurado pronosticar que el próximo domingo salga de la urnas un gobierno presidido por el PP si la suma de las derechas supera al bloque de izquierda. Iglesias se lo dijo bien claro a Sánchez cuando éste rechazó con firmeza la mano que le tendió el líder de Podemos para llegar a un acuerdo: “La derecha discute mucho entre ella, pero luego no tienen problema en pactar”.

Conclusión: Si Sánchez continúa encerrado en su laberinto terminará devorado por él. Y fuera de la Moncloa y de la política.