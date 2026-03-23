Rusia avanza con medidas polémicas para forzar la natalidad y crece la controversia

En su programa, Marcelo Longobardi señaló que Vladimir Putin está preocupado por la caída de la natalidad en Rusia, un fenómeno de carácter local que empieza a generar respuestas desde el poder político con rasgos cada vez más extremos.

Medidas sobre la salud reproductiva y el rol del Estado en la vida privada

El problema demográfico es interpretado por sectores ultraderechistas como parte de un supuesto plan, lo que deriva en explicaciones que se alejan de un análisis tradicional. En ese contexto, aparecen iniciativas que buscan intervenir directamente en decisiones personales.

Una de las propuestas apunta a que las mujeres que asistan al ginecólogo sean consultadas sobre si desean tener hijos. En caso de responder afirmativamente, no habría consecuencias, pero si la respuesta es negativa, se plantea la obligación de derivarlas a instancias psicológicas.

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El resultado previsible es un escenario en el que muchas mujeres declaren estar de acuerdo con tener hijos, aunque en la práctica no lo hagan, lo que expone el nivel de distorsión que pueden generar estas políticas.

El planteo se inscribe en una lógica más amplia vinculada a liderazgos como el de Viktor Orbán, con quienes Putin comparte afinidades ideológicas. Este marco refuerza una visión del Estado con fuerte injerencia en la vida privada.

El debate excede la cuestión demográfica y se traslada al terreno de los derechos individuales, en un contexto donde las respuestas oficiales generan controversia tanto a nivel interno como internacional.

BR