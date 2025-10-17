Vulnerables y sin reglas: el peor escenario

Los internacionalistas han escrito profusamente sobre cómo un orden mundial con reglas más o menos respetadas por las grandes potencias, creado en 1945, dio lugar a otro actual de la pura transacción y de la influencia de grandes potencias por cualquier medio. Sin embargo, en la actual coyuntura nacional conviene repasarlo.

Este nuevo escenario geopolítico deja en la peor situación a los países medios o más vulnerables -por razones geográficas, estructurales o coyunturales- que antes podían recurrir a esas reglas, para comerciar y defender su soberanía. Se impone ahora la ley del más fuerte sobre la lógica de acuerdos entre dos o más naciones.

En ese proceso de los últimos años, como nos explica la académica Julieta Zelicovich, desde la actual Administración Trump, “Estados Unidos empieza a utilizar nuevos instrumentos de política comercial y a reposicionar los aranceles ya no en términos de competencia, sino con un foco geopolítico más amplio”.

Demostraciones de fuerza en la nueva Guerra Fría

En la principal rivalidad, la de Washington con Beijing, el presidente Donald J. Trump ha cruzado amenazas, pero negociado, porque en el juego de esa gran transacción ambas potencias tienen para perder. Siguen demasiado interconectadas y se necesitan. Desde ya, no ocurre lo mismo con terceros actores.

Visto desde América Latina, la región reingresa en el foco de atención de Estados Unidos en función de esa gran disputa. Primero fue Venezuela, después Brasil, cada uno con sus coyunturas y sus respuestas posibles dentro de sus posibilidades (hace tiempo que no hay visos de una acción regional mínimamente concertada).

EEUU, China y los terceros en juego

Y llegamos a Argentina: máxima vulnerabilidad económica en un mundo sin reglas y dependiendo comercial y financieramente de las dos grandes potencias que se disputan la hegemonía económica, tecnológica y militar también en toda la región. Entonces, ahí donde unos ven solo una planilla de cálculo de reservas, otros miran un mapa de seguridad nacional, o una “Doctrina Monroe económica”.

Es una situación altamente riesgosa, que debe leerse más allá de una elección de medio término y que demanda revisar las cuestiones básicas de la diplomacia de un Estado (no injerencia, intereses nacionales, consensos internos). Se desaconsejan alineamientos “incondicionales”.

No conviene concebirse como el centro del mundo, sino pensar mejor cómo ser parte de él. Con inteligencia y autonomía.

