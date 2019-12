Emilio Monzó: "No se le puede pedir a todo Cambiemos que se pinte de amarillo"

Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, participó de Periodismo Puro, ciclo de reportajes de Jorge Fontevecchia. El diputado nacional habló sobre el futuro político de Juntos por el cambio como coalición, y de Mauricio Macri como dirigente de la oposición. Advirtió que si se cierra en el PRO, "corre el riesgo" de generar un quiebre en Diputados que favorezca al futuro oficialismo, como pasó con Cristina Kirchner después de 2015.

"Mauricio Macri tiene una gran responsabilidad. Porque si hay una identidad, esa está en una persona. No es institucional. Mauricio fue el presidente de esa coalición y sería un error que se convierta en un dirigente exclusivamente del PRO. Tiene la pátina del todo. Si se queda solo en su partido, corre el riesgo que le suceda lo de Cristina: que se partan los bloques por enfatizar las identidades individuales", consideró, y anticipó que puede suceder que “algunos candidatos queden como independientes", lo que facilita el trabajo del otro sector para conseguir quórum.

Para Monzó, después de la derrota de 2015, Cristina Kirchner “buscó fortalecer su identidad como kirchnerista", lo que produjo que el bloque se quiebre internamente “y que los peronistas más tradicionales busquen diferenciarse de esa oposición”. “A nosotros eso nos permitió conseguir el quórum y trabajar muchas leyes. Hay que mirar de la misma manera a Cambiemos, poner el detalle allí”, analizó.

Esto puede suceder, en palabras del dirigente político, porque "no hubo hasta ahora una identidad superadora" en lo que fue Cambiemos. "Siguen siendo partes. Creo que vamos a vivir un proceso en el que los radicales van a buscar identificarse rápidamente como tales, el PRO ya lo vemos identificándose como el PRO. Eso es porque no hubo una identidad superadora; fue una coalición electoral, ni siquiera de gobierno", analizó.

Consultado por los cinco diputados que responden al oficialismo -de los que en los últimos días se habló de que podrían formar un bloque propio-, el presidente de la Cámara manifestó que podría suceder debido a una exigencia del PRO de “unificar” la coalición. “Hoy el PRO exige una fuerte homogeneidad. Y la heterogeneidad hace bien. En el Senado se respetó. Y esos cinco diputados, no me refiero a los cinco que están en mi equipo, sino a los otros cinco diputados nacionales, vienen de partidos provinciales que formaron parte de la coalición electoral y quieren seguir manteniendo su identidad territorial. No se les puede pedir a esos dirigentes que se pinten de amarillo”, explicó.

Esos legisladores, dijo, "van a defender su propia legitimidad territorial y van a decir no". "Con esa exigencia, puede pasar lo mismo que con el Frente para la Victoria hace unos años. Les puede suceder que se sientan más cómodos con el trato desde el oficialismo y sean parte de acuerdos políticos con el gobierno de Alberto Fernández", advirtió Monzó.

El articulador de la coalición hizo un paralelismo con en el Senado de la Nación, donde eso ya ocurre y el interbloque de Cambiemos lo conforman Juan Carlos Romero de Salta, Carlos Reutemann de Santa Fe, Roberto Basualdo de San Juan, Claudio Poggi de San Luis, y Lucila Crexell de Neuquén.

En ese sentido, dijo que la crítica a esa pretensión de “homogeneidad” es de un grupo mayor de cuatro o cinco diputados. “Hay una crítica federal frente a una concepción unitaria del sistema político. Eso se refleja en los medios con alguna separación. Creo que se va a poder saldar, pero si el esquema sigue siendo el mismo, que luego se proyecta a errores de gestión, me parece que vamos rumbo a ser un partido testimonial”, anticipó.

A.G.