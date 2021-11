Emilio Monzó: "Hay que incorporar al peronismo que está dando vueltas"

—El bicoalicionismo es que si ambas partes tienen la capacidad de veto sobre la otra, vos ganás con el 51% pero después no gobernás. En Estados Unidos, con dos partidos, sucede que un senador puede decidir todo el plan de Joe Biden. Pero si hubiera cuatro actores: PRO, radicalismo, peronismo, kirchnerismo, sería más fácil que tres se pusieran de acuerdo y se lograran dos tercios que los cuatro.

—Ya lo tuvimos. Nos faltó una vuelta más a los del sector del medio. Estábamos los tres en 2015.

—Concretamente, con Sergio Massa.

—Massa y los diputados peronistas que respondían a un gobernador. No fue solo Sergio. El bloque de Sergio estaba, pero además se armó un bloque de cuarenta diputados nacionales que respondían a los gobernadores que brindaron el apoyo a Mauricio Macri. Digo, estaban. Ese peronismo hoy es medio apátrida y está dando vueltas. Se corre de un lado a otro. Hay que incorporarlo. Quizás el kirchnerismo extreme posiciones y se convierta en algo testimonial. Pero hay una tercera pata que hay que incorporar. A ese electorado lo incorpora Facundo Manes. Trasciende al radicalismo y coopta al electorado del peronismo en otro lugar, y de Sergio Massa. En los próximos años me gustaría trabajar sobre la tercera vía. Que ingrese a ese pacto, a ese acuerdo. Que no se quede como algo testimonial en el medio ni se vaya para el kirchnerismo, que compita dentro de Juntos. Sería ideal y conformaría una coalición mucho más sólida en 2023. Trabajaré para eso.

—¿Por qué no se hizo en 2015?

—Todos tuvimos responsabilidades. La mía fue haber actuado con demasiado enojo. Es el hombre y sus circunstancias, como decía José Ortega y Gasset. Me arrepiento de haberme enojado. Mi activo es la tolerancia, la empatía, entender al otro. No lo hice con el mismo esfuerzo cuando fui presidente de la Cámara de Diputados. El hecho de no coincidir con las decisiones del Gobierno me llevó a enojarme. Cometí un grave error. Tendría que haber trabajado sin enojo el desvío hacia ese lugar. El enojo generaba una reacción también recíproca del otro lado. Fue mi gran equivocación. Tendría que haber actuado con mayor temple. Haber convencido o no, pero con otras herramientas, al gobierno nacional. También ocurrieron circunstancias ajenas que me trascendieron. Quizás el gobierno apostó a ese cambio cultural tan pregonado y pensó que lo podía hacer solo. Tomo algo muy bueno tuyo, que en ese momento no logré interpretar. Te lo robo. Me dijiste, tomándolo a Jaime Duran Barba, al propio Mauricio y a los actores que lo rodeaban: “Quizá tienen una concepción unitaria del poder”. No lo entendí por entonces. Hoy lo pongo como una de las causas principales. El gobernante de la Ciudad de Buenos Aires es un intendente municipal. No hay intermediación política entre el intendente de CABA y la sociedad. Por lo tanto, la intermediación se subestimaba. En una instancia superior, comienzan a aparecer el federalismo y la intermediación. No había ejercicio previo para entender ese federalismo. Se subestimaba la apelación al acuerdo. No hubo un esfuerzo en ese sentido, ni con los dirigentes facilitadores ni con los militantes voluntarios. Se intentó imponer el cambio cultural porque no se observó esa intermediación del federalismo.

“La irrupción de Manes hizo que los votos del centro fueran para JxC”

—En unas PASO se suman candidatos de las distintas fuerzas que compiten para la lista definitiva. Seguramente, los votos de Facundo Manes le sumen a los de Diego Santilli. Cosa que no pasa en una presidencial: el que pierde no está en lista. Ahí lo lógico sería imaginar un candidato de Juntos por el Cambio que integre conjuntamente al radicalismo y al PRO.

—Hay que empezar a mirar con más atención el fenómeno PASO porque cada vez es más horizontal. Debemos acostumbrarnos a extrañar a líderes que aglutinaban verticalmente a la política. Las PASO fueron un factor, no estratégico, sino casual, por el que se manifestó esta diferencia en la provincia de Buenos Aires. El mal manejo del coronavirus, la inflación, la pobreza, también perjudicaron al gobierno nacional. Pero la motivación para ir a votar fue condicionante. La gente está desganada, sin ningún tipo de motivación. Pero la interna funcionó en sentido contrario y fue el factor fundamental de la diferencia con el Frente de Todos. Es contrafáctico, pero empírico, quizás hubiera sido oportuno hacerla en 2019. No llegamos a las PASO porque queríamos. No hubo una bienvenida de dirigentes políticos del PRO cuando Facundo Manes se animó y tuvo el coraje de decir “juego”. Lo más suave que le dijeron fue que se volviera a su casa. Sin embargo, atravesó la agresión y fue candidato. Los mismos que criticaron fueron los beneficiarios del resultado electoral. Manes se chupó la tercera vía. Con la aparición de Manes, los votos de Randazzo, que estaban en 10 puntos en las encuestas, automáticamente se fueron a Juntos.

—Dice que en el Conurbano sus votos eran los votos de Massa.

—Es casi matemático. Los votos de Massa que fueron con el Frente de Todos ahora son de Facundo Manes. Ese mismo electorado es el que entra. Es el efecto de las internas. Néstor Grindetti, intendente excepcional de Lanús, zona sur, tercera sección electoral, en 2019 resiste el tsunami y triunfa. A Martiniano Molina, otro excelente intendente de Quilmes, que tendría que haberse quedado, lo llevó puesto el tsunami. Sin embargo, en esta Grindetti tuvo una interna que se le oponía, de tres listas. Fue una motivación. Y ese electorado superó al de Grindetti. Lo excepcional y motivacional fueron las PASO. Por eso llegaron para quedarse. Son directamente proporcionales a la posibilidad de éxito. Amplían un espacio, como no lo pudimos hacer en 2019.

