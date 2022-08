Acribillan a una chica de 15 años en Rosario: "Te pido perdón por no poder protegerte"

La joven de 15 años estaba en su casa en el barrio Moderno, en la zona oeste de Rosario, cuando dos personas en moto pasaron por ahí y la acribillaron. En el lugar se recolectaron diez vainas servidas y ella habría recibido, al menos, cinco impactos de bala. “Por qué a vos mi amor si no molestabas a nadie”, escribió en la redes sociales su novio.

El crimen de Zoe Romero ocurrió este miércoles a las 21 horas en la calle Garzón al 3800. Ella estaba en la puerta de su casa, en donde también, tenía un comercio de venta de pollo, y fue sorprendida por dos hombres que comenzaron a disparar contra el lugar.

La chica recibió, al menos, cinco impactos de bala y cayó malherida en la vereda. Los familiares de Romero la llevaron de urgencia al hospital de la zona, pero no pudo resistir el ataque y murió. Mientras que los dos hombres que dispararon contra la joven escaparon del lugar a toda velocidad. Aún no fueron identificados.

Los impactos de bala en el frente del comercio que había en la casa de Zoe.

Otro crimen mafioso en Rosario: lo balearon detrás del cementerio e incendiaron el auto

Fuentes judiciales informaron que “se secuestraron diez vainas servidas que se mandaron a peritar”. Se cree, en principio, que la adolescente no era la destinataria de la balacera y se investiga su entorno para aproximarse al presunto móvil del crimen.

La fiscal Gisela Paolicelli dispuso que "una comisión del Gabinete Criminalístico realice una inspección ocular y relevamiento de la escena, levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos" de la zona que puedan aportar datos de relevancia para la investigación. Además, se informó que "hay medidas en curso en reserva" llevadas adelante por la Brigada de Homicidios de AIC "vinculadas a establecer la motivación del hecho e identificación de agresores".

Crimen sin control en Rosario: en menos de 7 horas asesinaron a tres jóvenes de 18, 22 y 25 años

No es la primera vez que esa propiedad y sus moradores son atacados a tiros. Ese domicilio había sido blanco de un ataque similar en octubre del año pasado por parte de varios hombres que dispararon contra el frente desde un auto.

En aquel momento, una pareja que se encontraba en el lugar y un niño de 4 años fueron alcanzados por las balas y sufrieron lesiones. El menor recibió un tiro en el pómulo. Todos ellos eran familiares de Zoe, según se informó.

Zoe fue asesinada este miércoles a las 21 horas.

Guerra narco en Rosario: en lo que va del año ya hubo 156 asesinatos

En lo que va del año ya fueron ejecutados 19 chicos menores de 18 años. El lunes pasado fue alcanzado por las balas Lucas Vega Caballero, un nene de 13 años que jugaba en las inferiores de Rosario Central. Mientras que la cifra de homicidios en el departamento de Rosario asciende a 171 crímenes en lo que va del año.

Despedida. “Por qué, mi amor, por qué a vos si no molestabas a nadie. Te pido perdón por no poder protegerte; porque me dejaste solo justo hoy. Hoy fue mi primer día de trabajo y cuando volví me abriste la puertas con esa sonrisa tan hermosa que tenés, mi amor preciosa, y me diste un abrazo y un beso. Estabas contenta por mi primer día de trabajo, se venían las buenas: íbamos a salir a delante, comprar nuestra casita, íbamos a formar nuestra familia, soñamos tanto con un bebé, pero no pudimos tenerlo…”, escribió en las redes sociales el novio de la adolescente asesinada.

“Sé que ahora (continuó el novio de Zoe) estás en un lugar bonito, con gente buena pero quiero que vuelvas a mi lado, mi amor. Llevo tu nombre tatuado en mi piel y vos el mío. Te juro que vamos a estar juntos pronto, solo esperame”.

El novio de Zoe la despidió en las redes sociales.

Un sicario ejecutó a un hombre en Rosario, pero chocó con la moto y debió escapar a pie

Media hora después del asesinato de Zoe, un hombre de 58 años identificado como Julio Alberto Sosa fue, también, alcanzado por las balas en otro barrio de Rosario. Como ocurrió en casi 9 de cada diez homicidios contabilizados en el primer semestre del 2022, el arma de fuego fue el medio más utilizado para matar en el departamento de Rosario.

“Amén mucho, contesten mensajes, avisen cuando lleguen, abracen, díganle a los suyos cuanto los aman todo el tiempo. No sé guarden nada loco, que hoy por hoy no sabe cuándo te toca”, escribió una allegada a la joven asesinada y completó: "Toda una vida por delante, Zo. Descansá en paz". "Es una pena, con todos lo proyecto lindo que tenías", se lamentó otra de sus conocidas en las redes. Familiares de la chica estaban juntando fondos para poder velarla.

NG