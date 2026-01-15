Allanaron la casa de la expareja de Romina Gaetani en Tortugas Country Club en busca de un arma

La investigación judicial por violencia de género que involucra a Luis Cavanagh, expareja de la actriz Romina Gaetani, sumó este jueves un nuevo capítulo con el allanamiento de su vivienda compartida en el Tortugas Country Club, partido de Malvinas Argentinas. A esta altura, la medida fue ordenada por el juez de Garantías N°7 de San Isidro, Walter Saettone, y ejecutada por personal policial en el marco de una causa que sigue bajo estricta reserva.

Allí, el objetivo principal del procedimiento fue localizar una pistola calibre 9 milímetros registrada legalmente a nombre de Cavanagh. Si bien el arma no fue encontrada durante el operativo, los efectivos secuestraron un cargador con municiones y una réplica. Desde el entorno judicial aclararon que el arma nunca habría sido exhibida ni utilizada durante el episodio denunciado, aunque la diligencia respondió a criterios preventivos y de resguardo.

Dicha causa se originó tras la denuncia presentada por Gaetani por un hecho ocurrido el 28 de diciembre pasado en la misma vivienda allanada. Según consta en el expediente, la actriz relató haber sido víctima de una agresión física luego de una discusión atravesada por celos. El episodio dejó lesiones en brazos y cadera, que fueron constatadas médicamente y documentadas como prueba central de la investigación.

Gaetani relató que Cavanagh la agredió durante una discusión motivada por celos

Luego, a pedido de la fiscal María José Basiglio, titular de la UFI de Género de Pilar del Departamento Judicial San Isidro, el Centro de Asistencia a la Víctima elaboró un informe que encendió señales de alerta. Aquel documento calificó la situación como de “alto riesgo” y describió un patrón de conducta: celos extremos, control permanente y manipulación.

Acto seguido, los profesionales intervinientes señalaron que ese comportamiento se extendía incluso al ámbito laboral de Gaetani. Según el informe, el control ejercido por Cavanagh sobre la actriz habría derivado en la postergación o rechazo de propuestas de trabajo, en un contexto de violencia que avanzaba de manera gradual, sin episodios aislados.

Pese al diagnóstico de riesgo, Gaetani optó por no solicitar medidas restrictivas contra su expareja al momento de prestar declaración ante la fiscalía. La decisión fue tomada en un marco de acompañamiento profesional, aunque la investigación continúa abierta y con medidas en curso para evaluar responsabilidades y eventuales acciones judiciales.

La actriz describió una relación tóxica con violencia progresiva ("por goteo")

Días atrás, la actriz decidió hablar públicamente sobre la situación en un móvil televisivo. Conmovida, puso palabras a una experiencia que aún le resulta difícil de narrar: “Lo que una siempre escuchó de otras víctimas de violencia, cuando te toca a vos a nivel físico, es que siempre las entendés. Pero cuando se llega a las manos… ahí es donde todavía no puedo hablar”. Su testimonio volvió a poner en primer plano la complejidad de las denuncias por violencia de género.

Qué llevó a Romina Gaetani a denunciar a su ex pareja por violencia de género

La actriz y cantante denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género después de un episodio de agresión física ocurrido el 28 de diciembre en su casa del Tortugas Country Club. Aunque la pareja ya se había separado en octubre luego de un año, el vínculo seguía unido por hilos de tensión y pertenencias que aún quedaban en la casa.

Aquella noche, Romina llegó al domicilio con la intención de retirar sus cosas y cerrar definitivamente ese capítulo. Sin embargo, lo que debía ser un trámite personal se transformó en una pesadilla cuando un arranque de celos por parte de Cavanagh —quien habría revisado el teléfono de la actriz— desató una violencia incontrolable. En medio de gritos y reclamos por mensajes antiguos, la situación escaló de lo verbal a lo físico: Gaetani relató haber sido zamarreada y golpeada, sufriendo lesiones en sus brazos y la cadera mientras intentaba defenderse.

De esta manera, en un descuido de su agresor, la actriz logró escapar de la vivienda y corrió hacia el puesto de seguridad del country. Los guardias la encontraron en un estado de shock absoluto, llorando y con marcas visibles en el cuerpo, lo que derivó en un llamado inmediato al 911. Esa misma madrugada, Romina formalizó la denuncia.

"Es excesivamente celoso": Se conoció la decisión de la Justicia en la causa de Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Gaetani explicó que el golpe no fue un hecho aislado, sino el final de un largo proceso de maltrato psicológico y manipulación que la había llevado a abandonar proyectos laborales y a aislarse de su entorno. Según sus propias palabras, se sentía "reducida" por una dinámica de control constante que finalmente estalló en agresión física.

