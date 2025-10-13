Brutal ataque a patadas a una joven a la salida de una boliche en el centro de La Plata

Una adolescente de 17 años sufrió un violento ataque a patadas por un grupo dentro y fuera del boliche en el centro de La Plata. La investigación explica que no hubo discusión alguna o motivo aparente, sino que la habrían atacado como parte de un "juego" o desafío.

La agresión, filmada y viralizada en redes, ocurrió durante la madrugada del viernes, mientras una banda musical brindaba un show en las instalaciones. La chica tuvo que ser trasladada hasta un hospital de la ciudad y, aunque esté fuera de peligro, los médicos dispusieron un tratamiento y seguimiento para las próximas horas.

Testigos del hecho comunicaron que la golpiza comenzó dentro de un lugar bailable, pero continuó en la calle. Allí, recibió una verdadera paliza de un grupo de mujeres menores de edad. En los videos que se difundieron se vieron violentas y brutales imágenes de golpes, patadas en las costillas, tirones en el cabello, corridas y gritos.

El personal del club bailable no intermedió y la única que lo hizo fue una amiga de la joven agredida. El escenario del ataque se dio en las inmediaciones del acceso local nocturno, frente al edificio municipal Pasaje Dardo Rocha, y hasta una cuadra de distancia del lugar, sobre 7 y 49.

Según publicó Clarín, hasta este domingo no se registraron personas identificadas ni detenidas como autores de la golpiza. La denuncia se realizó este domingo en la comisaría Primera de La Plata, cuando la joven se encontraba en “condiciones de relatar todo lo ocurrido”, según dijo Silvana, la madre de la víctima.

La madre de la joven agredida hablo sobre la golpiza

Silvana, madre de la joven, tuvo contacto con personal policial, pero sin formalizar la denuncia. "Estamos con mucha angustia. Ella no tiene apetito, está muy dolorida y en reposo. Debo controlar que no tenga ni vómitos, ni fiebres; según lo que me informaron los médicos. Pero se siente muy mal", informó la madre de la chica.

La mujer explicó que su hija fue atacada por un grupo de jóvenes que “agreden por diversión” y alertó que “son conocidas por protagonizar hechos de violencia” para “filmarlo y subirlo a las redes”. “Es un salvajismo y una brutalidad tremenda. Alguien tiene que hacerse responsable de esto”, manifestó.

En cuanto al ataque sufrido por la joven, su madre contó: "Empezó dentro porque una de ellas la acusó y un grupo de entre seis o siete la agredieron a trompadas y tiradas de pelo", contó. "Ver esos videos en las redes fue terrible. Mi hija podría haber terminado muerta como Fernando Báez Sosa. No lo digo para exagerar, sino porque lo primero que se me cruzó por la cabeza fue eso", contó, en referencia al adolescente de 18 años asesinado en Villa Gesell en 2020 en manos de un grupo de rugbiers.

