Dos hombres atacaron a un limpiavidrios hasta dejarlo inconsciente.

Un limpiavidrios fue brutalmente agredido por dos hombres que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

El hecho ocurrió en la esquina de Colón y La Rioja, en el centro de Córdoba, durante el mediodía del domingo pasado. La violenta escena quedó grabada por una cámara.

Las imágenes muestran como la víctima fue arrojada al suelo, donde recibió patadas en la cabeza y fue arrastrada varios metros, quedando tendida en la vereda. Hubo testigos que presenciaron el ataque. El joven intentó defenderse, pero fue reducido a golpes de puño y patadas.

Según el parte oficial de la Policía, la víctima sufrió traumatismos varios y un corte superficial en la pierna derecha, aunque no presentó denuncia ante las autoridades.

Algunos testigos aportaron una versión distinta a la oficial, y señalaron que el limpiavidrios momentos antes de recibir la golpiza, habría golpeado el auto de uno de los agresores y esto fue lo que provocó la reacción violenta.

Sin embargo, la Policía no pudo confirmar esta hipótesis, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.tv.