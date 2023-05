Un campeón de artes marciales golpeó a un joven repartidor de delivery por demorarse en la entrega del pedido y lo amenazó con “reventarlo” si lo denunciaba. El hombre de 55 años fue detenido por la policía.

"Si me llegás a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar todo", fue parte del mensaje amedrentador que Santiago Pissani le dio a Sebastián Lafuente el último 1 de mayo, Día del Trabajador, en la ciudad misionera de Posadas.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Lafuente demoró en entregar dos pizzas y cuando llegó al domicilio se encontró con Pissani desencajado, alegando que no pagaría la comida. Luego tomó las dos cajas y las tiró a la calle, reclamándole al delivery que se fuera.

El conflicto comenzó a escalar y el agresor empujo al repartidor que estaba arriba de la moto. Luego de someterlo, le quitó el casco y le pegó en la cara. En imágenes posteriores, se observa el rostro de la víctima magullada en la nariz y el pómulo izquierdo.

"Pará loco, yo estoy laburando", llegó a decirle el joven. “Te voy a lastimar todo, yo te pago imbécil”, le respondió Pissani.

Además se conoció el video que ratifica la golpiza, donde el delivery es arrastrado por la calle mientras es agredido. La filmación fue aportada por un vecino del barrio.

El agravante del episodio, además de los golpes, es que Pissani es especialista en judo y lucha grecorromana, con lo cual la potencia de sus puños es diferente a las de alguien que no practica estos deportes.

La denuncia quedó a cargo del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas encabezado por el juez Juan Manuel Monte, quien ordenó detener al agresor. No es la primera vez que el hombre de 55 años, que además se dedica a la venta de ropa, se encuentra envuelto en una situación de estas características.

Qué dijo el delivery agredido

Horas después del episodio, el repartidor detalló parte del diálogo que tuvo con quien hasta ese momento era su cliente y relató el temor que sintió cuando fue golpeado.

“Le pedí llevarle la pizza de nuevo, porque si no me iban a pagar, pero él no estaba de acuerdo. Por eso decidió tirar ambas pizzas al piso y me amenazó. Me dijo que no vaya a la Policía ni a los medios porque me iba a buscar y me iba a reventar”, le dijo a La Voz de Misiones.

Y agregó: “Pensé de todo, pensé que no salía vivo de ahí. Tenía miedo de que rompa la mandíbula, que me deje tirado, noqueado, no sé si muerto”, ahondó.

Y finalmente sostuvo: “Cualquier cosa que me pueda ocurrir de ahora en más, a mi o a mí familia, será culpa de él, porque amenazó con buscarme y reventarme”.

Quién es Santiago Pissani

El detenido publicita en sus redes sociales a Uniformes Pissani, una empresa de ropa personalizada que funciona en tierra misionera.

Además compite y organiza torneos de lucha libre en la región, donde incluso llegó a coronarse como campeón en judo, artes marciales mixtas y lucha grecorromana.

En el año 2020 también fue noticia porque un ladrón quiso robar en su domicilio y, luego de amenazarlo con un destornillador, Pissani lo golpeó hasta que llegó la policía.

