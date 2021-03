Carrazzone, el abogado ‘sacapresos’ que llega a juicio acusado de matar a su esposa

El abogado penalista Rubén Carrazzone siempre estuvo del otro lado de las rejas. Hasta marzo de 2018, cuando fue arrestado acusado por la desaparición y el posible femicidio de su mujer, Stella Maris Sequeira (61), parte de su rutina era recorrer cárceles bonaerenses para entrevistarse con sus clientes, en su gran mayoría delincuentes comunes acusados por delitos graves.

Carrazzone es considerado un auténtico “sacapresos”, capaz de lograr, por ejemplo, la absolución de Carlos Burgos, el joven que llegó a juicio como el autor del disparo contra Carolina Piparo en la trágica salidera hace más de diez años en La Plata.

Ya lleva 3 años y 16 días encerrado en el penal de Ezeiza. Mañana miércoles 31 de marzo, en los tribunales federales de La Plata (calle 8, entre calle 50 y 51), comenzará a ser juzgado a partir de las 10AM por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de La Plata, integrado por los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo. Lo acusan de ser coautor del delito de “homicidio doblemente calificado por haberse cometido sobre su pareja conviviente y mediando un contexto de violencia de género y de falsa denuncia”.

Las pruebas contra el abogado no parecen ser concluyentes, aunque sí existe una sumatoria de indicios que lo convierten en el principal y único sospechoso por el caso. Carrazzone llega a juicio con una verdad a medias que la Justicia intentará dilucidar a lo largo de las audiencias: todavía no sabe cómo, dónde ni cuándo fue asesinada Sequeira.

El abogado Rubén Carrazzone y su mujer Stella Maris Sequeira.

Sin embargo, la ausencia del cuerpo no constituye ningún impedimento para demostrar la culpabilidad de un acusado por homicidio si existen pruebas directas que puedan acreditar el delito.

En el caso del abogado penalista, el fiscal Leonel Gómez Barbella reunió distintos indicios con los que intentará llegar a una verdad jurídica: que el acusado mató a su mujer el 29 de diciembre de 2016, descartó el cuerpo y dos días después intentó desviar la investigación con una falsa denuncia por secuestro.

Existen varios antecedentes de condenas por homicidio con el cadáver desaparecido. Uno de ellos es el caso de Daniel Lagostena (60), condenado a 22 años de prisión por el homicidio de su novia Erica Soriano (30), la joven embarazada que desapareció en Lanús en agosto de 2010. Otro es el asesinato del estudiante de periodismo Miguel Bru, desaparecido en la ciudad de La Plata en el año 1993, por el que los policías Justo López y Walter Abrigo fueron condenados a prisión perpetua.

La querella estará a cargo de la abogada María Raquel Hermida Leyenda, que actuará en representación de Yamila, la hija de la víctima de un matrimonio anterior.

Sequeira y Carrazzone convivieron cerca de trece años. Vivían en la localidad de El Ombú, partido de Ezeiza, donde la mujer fue vista con vida por última vez el 29 de diciembre de 2016.

Más pruebas incriminan a Carrazzone: encontraron restos de sangre en su casa



Dos días después el abogado denunció su desaparición. El 31 de ese mismo mes el penalista aseguró haber recibido un llamado en el que le dijeron que su esposa había sido secuestrada y que para liberarla debía pagar 80 mil dólares.

Para el fiscal que investigó el caso, Sequeira nunca fue secuestrada y la supuesta comunicación extorsiva fue armada por el propio abogado para desviar la investigación y ocultar el femicidio.

De hecho, un excliente del abogado, Miguel Angel Franco, fue arrestado por haber colaborado en los supuestos llamados, aunque terminó sobreseído. El sospechoso reconoció que el letrado le había sugerido simular el secuestro para recuperar un dinero que supuestamente ella le había sacado. Lo curioso es que el pedido se lo hizo cuando su esposa ya había desaparecido.

Stella Maris Sequeira sigue desaparecida.

Carrazzone, que será defendido por el abogado Pablo Cuomo, siempre se declaró inocente e incluso negó haberla golpeado. Para él la desaparición de su mujer podría estar relacionada con un vuelto de la Policía bonaerense, por una denuncia que había realizado contra un grupo de la fuerza por el presunto encubrimiento del femicidio de Marisol Oyhanart, la maestra jardinera que apareció asesinada en abril de 2014 en la ciudad de Saladillo.

Sin embargo, los investigadores están convencidos que Sequeira era víctima de violencia de género y que la pareja atravesaba una fuerte crisis por una presunta infidelidad.

Al parecer, y de acuerdo a la versión de una testigo, la víctima le contó que iba a separarse porque había descubierto que la había engañado con una persona que conocía. “Yo le conozco muchos ‘chanchullos’ a Rubén. Él me la va a pagar, porque no es sólo que me engañó, sino que con quien me engañó”, le habría dicho Sequeira, días antes de desaparecer.

Este miércoles 31 de marzo, a cuatro años y tres meses de la desaparición de la mujer, la justicia buscará llegar a la verdad.