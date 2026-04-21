La Policía Bonaerense detuvo este martes a Brian Leandro Lesta, el hombre de 30 años acusado de matar a su pareja, Gisela Alejandro Ruocco, que estuvo desaparecida durante semanas. El cuerpo de la mujer fue encontrado por su hijo de 12 años, que removió un montículo de tierra que había en el patio de la casa del sospechoso, ubicada en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown.

Lesta, que se encontraba prófugo desde hace varios días, fue ubicado caminando por la localidad bonaerense de Merlo. Según indicaron las autoridades, tanto él como la víctima tenían consumo problemático de drogas y, a pesar de residir juntos en esa vivienda, solían permanecer "en situación de calle" en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Un nene de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en la casa de su pareja: la reconoció por un tatuaje

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Ruocco, de 35 años, tenía seis hijos y,, debido a su situación, de acuerdo con las declaraciones de su prima Claudia, los menores vivían con su bisabuela. En ese sentido, no era extraño para su familia que desapareciera por algunos días, pero después de determinado tiempo uno de los chicos comenzó a sospechar e intentó encontrarla en el domicilio del principal acusado.

Finalmente, con la ayuda de un vecino, el niño terminó protagonizando el espeluznante hallazgo: encontró los restos de su madre en el fondo de ese lugar, el pasado sábado 18 de abril.

A partir de ese momento, se realizó un operativo en el lugar y las autoridades constataron que el cuerpo de Ruocco estaba “en avanzado estado de descomposición". Además, se inició una causa por la muerte de Gisele que quedó en manos de la fiscal Marcela Alejandra Juan, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia de género y delitos contra la integridad sexual.

Ahora, Lesta estará cara a cara con la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), que lo indagará en las próximas horas en el caso caratulado como "homicidio agravado en contexto de género".

Cómo atraparon al sospechoso

La detención de Lesta se concretó este lunes en Merlo, en la intersección de la calle Juncal y la avenida Doctor Ricardo Balbín. Los vecinos de la zona lo vieron caminando por ese lugar, con su rostro descubierto, y uno de ellos dio aviso a los efectivos de la Comisaría 1° de esa localidad. Allí, el hombre precisó que logró reconocerlo por la difusión de imágenes en los medios de comunicación.

El presunto autor del hecho acumula antecedentes por diferentes causas, entre ellas por delitos como "lesiones en riña" y "robo agravado por el uso de arma". También se supo que, al menos en la Capital Federal, fue detenido ocho veces por la Policía porteña y que años antes había estado detenido en una unidad del Sistema Penitenciario Federal (SPF).

En 2016, fue acusado por "robo en poblado y en banda", y un año después, se le abrieron expedientes por hurto y resistencia a la autoridad, y otro por robo a mano armada. En 2020 y 2023, fue apuntado por otros hechos de robo, uno de ellos a punta de pistola, y con una causa que se tramita en el Juzgado N°47.

Cómo encontraron a la mujer asesinada en Claypole

El hijo de 12 años de la víctima fue hasta la vivienda de Claypole a principios de abril porque estaba buscando a su mamá desde hacía varios días. Lesta lo atendió, pero le dijo que la mujer "no estaba allí". El menor notó que había un montículo de tierra removida en el patio y le llamó la atención. Días después regresó, pero esta vez el novio de su madre le respondió que probablemente “no iba a volver a verla más”.

A partir de entonces, se cree que el hombre se dio a la fuga. El niño volvió una vez más, pidió a un vecino una pala para cavar y revolver la tierra. Primero encontró una pedazo de tela, después siguió cavando y vio un brazo con uno de los característicos tatuajes de su madre. "¡Es mi mamá, ese el brazo de mi mamá!", gritó desesperado, según informaron fuentes del caso.

El menor dio aviso a su tía y su bisabuela, que llamaron a las autoridades. En el operativo trabajó personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y Casos Especiales, quienes descubrieron que la mujer de 35 años tenía un trapo en la boca, presentaba cortes profundos y signos de haber sido asesinada a puñaladas.

FP/AF