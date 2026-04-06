Femicidios en Argentina: 68 víctimas en el primer trimestre de 2026

Argentina registró 68 víctimas fatales por violencia de género entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2026, cifra que incluye 60 femicidios directos, un transfemicidio y siete femicidios vinculados, según el último informe del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano" de La Casa del Encuentro. El reporte destaca que la propia vivienda compartida sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres y que la desarticulación de organismos estatales de prevención ha puesto en alerta a organismos internacionales.

El relevamiento destaca que el 72% de las víctimas fue asesinada en su propio hogar y advierte que estos crímenes dejaron a 80 hijos e hijas sin madre, de los cuales el 58% son menores de edad. En el 61% de los casos, los agresores eran parejas o exparejas, un dato que ratifica un patrón estructural: la violencia de género se ensaña mayoritariamente dentro de los vínculos cercanos.

En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires lidera las estadísticas en valores absolutos, seguida por Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.

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Según el reporte, ocho de las víctimas habían denunciado formalmente a sus agresores, confiando en una respuesta institucional que no llegó a tiempo.

En cuatro de los casos existían medidas cautelares vigentes: a pesar de contar con perímetros de exclusión o botones antipánico, la falta de monitoreo efectivo permitió que los femicidas violaran las órdenes judiciales.

Tres de los atacantes pertenecen o pertenecieron a fuerzas de seguridad, una condición que les otorga no solo entrenamiento táctico, sino un acceso facilitado a armas reglamentarias.

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Tentativas de femicidio

En el primer trimestre del año se registraron 73 casos de tentativas de femicidio. Esta medición responde a lo establecido por el Código Penal argentino y busca ampliar la visibilización de las violencias.

El informe denuncia el desmantelamiento de las estructuras de género estatales, un proceso que genera alarma en la comunidad internacional. En este contexto, el Comité CEDAW de Naciones Unidas instó al Estado argentino a adoptar "medidas urgentes" frente a un retroceso crítico en derechos humanos, advirtiendo sobre el impacto de los recortes en prevención, salud sexual y la desarticulación del Plan ENIA, clave en la reducción del embarazo adolescente".

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El laberinto judicial

En Villa Pehuenia, Neuquén, se otorgó prisión domiciliaria recientemente a un acusado de intento de femicidio por falta de cupo en las cárceles, una decisión que pone en riesgo directo a la sobreviviente. Situaciones similares de extrema gravedad se viven en Concordia, Entre Ríos, donde una mujer pelea por su vida tras un ataque, y en Rufino, Santa Fe, con la detención de un adolescente por el crimen de su novia de 17 años.

Mientras, algunos procesos avanzan, como el juicio por el femicidio de Magalí Vera en Necochea o las audiencias por el crimen de Mercedes Kvedaras en Salta. En Misiones se cumplen 13 años del asesinato de Lucía Maidana y la causa sigue sin responsables identificados. En tanto, se registraron avances en Entre Ríos con la prórroga de prisión preventiva en el caso de Daiana Mendieta.

GD/ML