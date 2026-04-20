“Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, con esta frase un niño de 12 años terminó de confirmar sus sospechas mientras era ayudado por un vecino: su madre, Gisele Alejandra Ruocco, había sido asesinada y su cuerpo fue enterrado en el patio de la casa de su pareja, en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown. El hombre, que tenía antecedentes penales, la habría matado hace dos semanas y actualmente está prófugo.

El hecho sucedió este sábado por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Nardo al 5800, en la localidad ubicada en la Zona Sur del Conurbano bonaerense. De acuerdo al parte policial, el niño estaba buscando a su mamá desde hacía varios días y a principios de abril se había presentado en ese domicilio, perteneciente al novio de la mujer.

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El ahora sospechoso, identificado como Brian Leandro Lesta, de 30 años, le dijo que no se encontraba allí. En ese momento, el menor notó que había un montículo de tierra removida en el fondo, lo que le llamó la atención. El chico volvió unos días después para preguntarle de nuevo, pero Leste le respondió que probablemente “no iba a volver a verla más”. A partir de entonces, se cree que abandonó el lugar y se dio a la fuga.

Su hijo insistió. Le pidió a un vecino una pala para cavar y revolver la tierra. Primero encontró una pedazo de tela, después siguió cavando y vio un brazo con uno de los característicos tatuajes de su madre. "¡Es mi mamá, ese el brazo de mi mamá!", gritó desesperado, según informaron fuentes del caso.

El nene salió corriendo a lo de su bisabuela, donde vive junto a sus cinco hermanos. Desde allí, dieron aviso a las autoridades con un llamado al número de emergencias 911 y los policías desenterraron el cadáver, que estaba en avanzado estado de descomposición. En el operativo trabajó personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y Casos Especiales, quienes descubrieron que la mujer de 35 años tenía un trapo en la boca.

El cadáver presentaba cortes profundos y signos de haber sido asesinada a puñaladas. De esta manera, se dio inicio a la investigación y la causa fue caratulada como "homicidio agravado en contexto de violencia de género" por la fiscal Marcela Alejandra Juan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora.

Quién era la mujer asesinada en Claypole

Según contó Claudia, prima de la víctima, Gisele padecía de consumo problemático de drogas, algo que compartía con su pareja. "Tenía problemas de adiciones desde hace años. Solía irse 15 días, un mes, a Capital y después volvía. En ese tiempo ella iba y venía", precisó a la prensa al aclarar que inicialmente a su familia no le pareció sospechoso que se ausentara durante varias semanas.

Aunque en el último tiempo vivía junto a Lesta en la casa de Claypole, habitualmente ambos pasaban mucho tiempo en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, uno de los vecinos de la pareja, llamado Luis, le manifestó al canal C5N que la relación parecía normal. “El vínculo parecía tranquilo, no se escuchaban discusiones ni se veían cosas raras. Él parecía una persona normal. Lo que hizo me asustó, porque parecía un muchacho bueno”, comentó.

El principal sospechoso, prófugo

Fuentes policiales informaron que Brian Lesta acumula antecedentes por diferentes causas, entre ellas por delitos como "lesiones en riña" y "robo agravado por el uso de arma". Además, se supo que el hombre estuvo detenido en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La Fiscalía especializada en violencia de género y delitos contra la integridad sexual está en búsqueda del paradero del sospecho, quien solía irse de su casa para deambular por la Capital Federal y pedir dinero en la calle. Entre las próximas medidas, serán clave los resultados de la autopsia y otros estudios para determinar la causa y el momento en que se produjo la muerte de Gisele.

FP / EM