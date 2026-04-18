Mató a su novia de una puñalada, llamó al 911 y se suicidó al tirarse de un edificio en Rosario

Un joven de 22 años asesinó a su pareja tras herirla con un cuchillo en el cuello. El episodio habría ocurrido durante la tarde del jueves pasado. Ya en la madrugada del viernes, Valentín Daniel Alcida dejó una carta de despedida en el departamento que compartía con Sophia Civarelli, de la misma edad, se dirigió a la casa de una amiga y se tiró desde la terraza de un edificio ubicado en el centro de Rosario.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias intervino en calle 3 de Febrero al 1100, donde el joven convulsionaba tras la caída. Fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde murió a las 05:40 de la madrugada del viernes.

Hay indicios de que Valentín Alcida ejercía violencia sobre Sophia Civarelli

A las 04:00 de la mañana, antes de arrojarse, Alcida llamó al 911 desde la terraza del edificio de una amiga. Dijo que Civarelli se había autoapuñalado en el departamento donde convivían, en 3 de Febrero al 2400, en el barrio Lourdes. Luego le pasó el teléfono a su allegada para que continuara la comunicación con la operadora y se tiró desde un octavo piso.

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Femicidio de Sophia Civarelli en Rosario: pericias, cámaras y análisis de celulares

Cuando la Policía ingresó al domicilio de la pareja encontró a la joven en la cama, con una herida de arma blanca en el cuello y un cuchillo de cocina en una mano, según informó la fiscal Carla Ranciari en conferencia de prensa.

También se hallaron dos cartas dejadas por el joven, donde afirmaba que ella se había quitado la vida, que no había logrado asistirla y que pensaba suicidarse. El celular de la víctima presentaba la pantalla dañada, lo que sugiere que pudo haber sido arrojado o golpeado.

Tras la recolección de testimonios, peritajes en ambas escenas, revisión de cámaras de seguridad y análisis de los teléfonos, la fiscalía estableció como principal línea investigativa un femicidio seguido de suicidio. En los celulares de ambos se detectaron elementos que indicarían episodios de violencia de género ejercidos por el joven.

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Frente del edificio en el que se presume que Valentín Alcida mató a su novia, Sophia Civarelli | Google Maps

En una primera reconstrucción, los investigadores señalaron que la muerte de la joven habría ocurrido durante la tarde del jueves, aunque no descartaron que el hecho se hubiera producido en un momento previo.

Una amiga de Sophia habló sobre violencia de género y celos en la relación con Valentín Alcida

En medio de la conmoción, una amiga de la víctima, Coty, habló con medios locales y describió la relación como atravesada por celos, manipulación y violencia psicológica.

En ese sentido, sostuvo que la joven tenía proyectos personales y había manifestado su intención de independizarse en el corto plazo, mientras que su pareja no quería separarse.

En declaraciones al canal El Tres, la testigo afirmó que la relación difería de la imagen que mostraban en público. Según explicó, su amiga le había confiado situaciones de manipulación extrema a comienzos de este año.

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“Me comentó que él era violento, que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no para ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba él en la cara”, relató la joven.

Coty recordó que le había recomendado a su amiga alejarse: “Yo le dije que eso no era sano, que ella tenía que salir de ahí”. También indicó que la víctima planeaba dejar la relación cuando lograra estabilidad económica.

Sophia Civarelli y Valentín Alcida se habían conocido en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario

Además, describió al joven: “Él era muy celoso y muy tóxico. Como que la quería solamente para él, no la quería compartir”.

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“Ella nunca se hubiera suicidado, nunca”, sostuvo la testigo. Según su interpretación, el hecho pudo haberse desencadenado tras una discusión en la que la joven comunicó algo que generó una reacción violenta.

“Siento que pelearon y él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Y que por eso la mató. Fue un femicidio”, aseveró.

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Sophia Civarelli era oriunda de Villa Amelia, una localidad cercana a Rosario. Se había mudado a la ciudad para estudiar Psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Allí también cursaba Valentín Alcida, quien era de Córdoba. Así se conocieron.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y es encabezada por la fiscal Carla Ranciari.

NG/AF