Chocó, huyó y lo detuvieron en Córdoba: tenía más de cinco veces el límite de alcohol permitido

Un hombre de 46 años fue detenido este lunes tras protagonizar un choque en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 32 en la localidad cordobesa de Anisacate, y darse a la fuga. El test de alcoholemia arrojó que tenía 2,54 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cinco veces el límite permitido.

Según informaron fuentes policiales, el conductor —identificado como J.T.— manejaba una Toyota Hilux negra cuando embistió a un Nissan Kicks conducido por una mujer de 36 años. Tras el impacto, el hombre no se detuvo y continuó su marcha hacia Villa del Prado, dejando en el lugar el paragolpes y la chapa patente de su camioneta.

La Policía de Córdoba montó un operativo para interceptarlo y logró detenerlo en el ingreso a esa localidad. En el control realizado por la Policía Caminera se confirmó su alto nivel de alcohol en sangre.

La mujer que conducía el otro vehículo fue asistida por un servicio de emergencias, pero no necesitó ser trasladada. En tanto, el hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. La investigación avanza en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

El hecho fue caratulado como “siniestro vial seguido de fuga” y reaviva la preocupación por los casos de conducción bajo los efectos del alcohol en las rutas de Córdoba.

