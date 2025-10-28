Huracán Melisa: más de 100 argentinos atrapados en la tormenta más poderosa

El huracán Melissa tocó tierra este lunes en Jamaica con vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora, acompañado de lluvias torrenciales. El embajador argentino residente en Kingston, Marcelo Balvi, describió la situación como “de gran preocupación” ante la magnitud del fenómeno.

Jamaica espera el impacto del huracán Melissa: “No hay infraestructura que pueda resistir una categoría 5 en la región”

Balvi informó además que en la isla se encuentran unos 70 turistas argentinos, alojados en hoteles preparados para soportar condiciones extremas. “Podemos transmitir un sesgo de tranquilidad: están en un lugar que se entiende seguro”, explicó.

A ello se suma una comunidad de 50 expatriados argentinos que residen en Jamaica y trabajan en distintos organismos internacionales.

"Recibí por grupos de whatsapp que hay un 35% de la población que ya está sin electricidad", agregó.

La tormenta más destructiva del país

“El huracán ya está tocando tierra en la zona sudoeste de Jamaica. Arrasa todo”, declaró al referirse al impacto del ciclón,

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que este fenómeno de categoría 5 podría transformarse en la tormenta más destructiva registrada en la historia reciente del país caribeño.

La OMM alertó desde Ginebra que las lluvias podrían superar los 70 centímetros. El doble de lo habitual en toda la temporada de lluvias, lo que podría provocar inundaciones catastróficas y corrimientos de tierra en distintas zonas del país. Las autoridades locales mantienen activa la alerta máxima y recomiendan a la población mantenerse en resguardo hasta nuevo aviso

El huracán ya está tocando tierra en localidades cercanas a Westmoreland. También comentó que la capital experimenta efectos significativos "Estamos unos kilómetros hacia el este, pero también sufriendo consecuencias de mucha magnitud".