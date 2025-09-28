Choque y vuelco en Avenida General Paz: un herido y caos de tránsito

Un fuerte choque y vuelco tuvo lugar este domingo por la mañana sobre la Avenida General Paz, en la mano con sentido al Riachuelo, frente al Autódromo en Lugano. Como consecuencia, se produjo un caos de tránsito, debido al corte total entre las avenidas 27 de Febrero y Roca, y se registró un herido que debió ser trasladado de urgencia.

El episodio ocurrió alrededor de las 6:30hs, a la altura de Roca, y fue protagonizado por dos vehículos, un automóvil Volkswagen Vento y una camioneta Ford F100. Tras la colisión, la camioneta volcó y sufrió un principio de incendio, agravando la emergencia.

A pesar de la fuerza del impacto, ambos conductores lograron salir de los vehículos por sus propios medios, aunque el conductor de la camioneta fue asistido por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Grierson por politraumatismo.

Según relatos de testigos, Crónica TV señaló que el conductor del auto habría cruzado desde el carril rápido hacia el lento, provocando que la camioneta impactara contra el guardarrail y quedara volcada sobre el carril lento, perdiendo parte de su combustible.

Del operativo de emergencia que asistió al lugar de la emergencia participaron miembros del cuerpo de Bomberos de la Ciudad y personal de Autopistas del Sol (AUSOL), gestionando cortes de los suministros de ambos vehículos y deteniendo el tránsito para permitir el trabajo del personal.

El medio mencionado también indicó que el Volkswagen Vento involucrado presentaría en su registro nueve multas por exceso de velocidad, un dato que podría resultar relevante en la investigación del hecho.

Ambos vehículos quedaron destruidos sobre la calzada y para llevar a cabo las actuaciones policiales y periciales pertinentes para determinar al mecánica precisa del accidente se produjo un corte a la altura del kilómetros 23 que se levantó alrededor de las 10hs.

