Consumió "cocaína envenenada" y se salvó, pero volvió a consumir y ahora está internado

En las últimas horas se conoció la historia de Walter, cuya experiencia personal refleja el duro flagelo de las adicciones. El joven, quien es padre de dos hijos, fue una de las personas que consumió la "cocaína envenenada" que ya mató a 20 personas y dejó internadas a más de 80. Aunque en un primer momento Walter no sufrió ningún síntoma, volvió a consumir la sustancia adulterada y se encuentra en terapia intensiva.

"Un amigo casi se muere por la porquería esa y lo salvamos de pedo", había relatado Walter durante un móvil con Telefé Noticias. Entonces, explicó que estaba tirado en un pasillo y tuvieron que abrirle la boca porque padecía un ataque de epilepsia.

"Le tuvimos que bajar con una cuchara todos los dientes (la prótesis) para que no se muera", señaló.

Cocaína envenenada: el Gobierno confirmó los 20 muertos y aseguró que la situación está "estabilizada"

El cronista le consultó si el también había consumido cocaína y el hombre reconoció que sí pero, de milagro, no le había sucedido nada. "Sí, la fumé y me salvé. No sé cómo estoy hablando acá con ustedes. Tuve un Dios aparte", dijo.

"Yo me desplomé en mi casa también, pero me levanté no sé cómo. Yo sentí que me moría", agregó Walter.

Después de que se conociera un video en el que un grupo de personas llevan al joven en un auto particular y lo bajan en brazos para ingresarlo al hospital, el periodista relató que Walter había consumido nuevamente la cocaína que circuló en distintas localidades de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense.

"Con una mano en el corazón, no podíamos creerlo. Es como si le dijeran a una persona 'acá hay un revólver con una bala y si gatillás te pegás un tiro en la cabeza y te matás'. Hizo eso", manifestó con crudeza.

Internados y fallecidos por la droga "envenenada"

Por el momento, las autoridades informaron que hay 20 muertos y más de 80 internados por el caso que están repartidas en 12 municipios del conurbano, de las cuales 20 están con Asistencia Respiratoria Mecánica.

El Ministerio de Salud bonaerense constituyó un comité de emergencia para monitorear la evolución de aquellos que se encuentran en terapia intensiva, en articulación con los servicios de toxicología. También se reforzó la distribución de medicamentos y se sumaron dos unidades para ayudar en los traslados.

Detuvieron a "El Paisa", supuesto líder de la banda que vendía cocaína envenenada

Alerta epidemiológica

El Ministerio de Salud de la Nación instó a las personas que hayan consumido cocaína recientemente a que presten atención a signos como "shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz" y recomendó concurrir a un hospital.

"Si bien hasta el momento se desconoce el tóxico que está produciendo los casos, por las características de la presentación clínica podría tratarse de sustancias que dentro de sus componentes contengan opioides", señalaron en un comunicado.