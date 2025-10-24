Cómo sigue la situación judicial del ex novio de Lourdes Fernández tras su detención

La cantante Lourdes Fernández, vocalista del grupo musical Bandana, fue hallada este jueves a la noche por la Policía de la Ciudad en el departamento que pertenece a su ex pareja Leandro García Gómez, que finalmente fue detenido tras intentar escaparse. En ese contexto, todas las luces apuntan contra el empresario, cuya situación judicial comenzará a desarrollarse a partir de las denuncias en su contra.

En el interior del lugar, ubicado en la calle Ravignani 2386, los efectivos encontraron a la cantante pero el hombre había dejado el domicilio. Por ese motivo se dictó una orden de captura y más tarde fue detenido cuando estaba escondido en otro sector del mismo edificio. Horas antes, había facilitado el ingreso a la vivienda a los agentes pero no les permitió que lo revisaran por completo.

“Tomar un bate de béisbol y partirle las rodillas”: polémicas declaraciones del padre de Lowrdez Fernández

Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias de Garcia Gómez, ya que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47 no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.

La madre de la artista había radicado una denuncia por “averiguación de paradero” porque no había podido comunicarse con ella desde el 4 de octubre pasado, mientras que Lissa Vera, amiga y miembro de la banda, denunció al también dirigente político y pidió a la Justicia una restricción de acercamiento. En 2022, la propia Lourdes había presentado una denuncia en su contra por violencia de género.

Mientras estaba reportada como desaparecida, las autoridades judiciales se contactaron con la cantante mediante una conversación por videollamada y hasta incluso ella misma publicó un video en su cuenta de Instagram diciendo que sufría "gripe" hace varios días para llevar tranquilidad a sus seguidores.

A pesar de las grabaciones, la fuerza de seguridad porteña indicó que hasta que no se conociera su estado de salud o datos que señalaran que se encontraba bien, no iban a finalizar con la investigación. “En los audios y videos se lo escucha a él dándole directivas”, afirmó sobre esta situación Vera al ser consultada por la prensa a la salida de la Comisaría de la Mujer en Lavalle 1250.

La situación judicial de García Gómez

En las próximas horas se prevé la presentación formal de las acusaciones en contra del empresario, momento en el que también se evaluará la posibilidad de imponer nuevas medidas preventivas. Mientras tanto, la situación de Lourdes continúa bajo seguimiento, con acompañamiento médico y psicológico para favorecer su recuperación.

En ese sentido, fuentes del caso confirmaron a PERFIL que la artista fue atendida en el Hospital Fernández y luego se trasladó a la casa de una amiga. El desarrollo del expediente contra García Gómez dependerá de su testimonio, las declaraciones de los testigos y los resultados de las pericias que están en curso.

Se estima que el proceso judicial pueda avanzar en los próximos días con audiencias y posibles decisiones. De acuerdo con las diferentes versiones, Lourdes Fernández habría estado al menos desde el 4 de octubre con su ex pareja. Personal del SAME y más de 15 efectivos policiales, incluido personal de la policía científica, ingresó al departamento ubicado en Palermo.

"En cuanto a los hallazgos, había muchas botellas con bebidas alcohólicas (vodka, vino, whisky, fernet, etc.) y pastillas sin el blíster de contención de diferentes tamaños y colores. Todo el material está en el laboratorio químico para su análisis", detallaron las fuentes a este medio.

De acuerdo a las declaraciones de Lissa, Lourdes no quiere que su amiga hable de García Gómez en los medios de comunicación. "Espero que la Justicia tenga una solución. Lo único que vengo a hacer acá es, como ciudadana, a tratar de proteger a alguien que quiero porque es una amiga y porque yo también corro peligro; porque así como enloqueció con Lourdes puede enloquecer conmigo", sostuvo.

"Él generalmente se pelea con mujeres y toma represalias con las mujeres", concluyó acerca del dirigente que también tiene otra denuncia por violencia de género de parte de una novia anterior, en una causa en la que terminó monitoreado con tobillera electrónica.

