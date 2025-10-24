Quién es Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández que fue detenido

Luego de que la mamá de Lourdes Fernández denunciara la desaparición de su hija, las primeras sospechas recayeron sobre Leandro Esteban García Gómez, expareja de la integrante de Bandana. Este jueves, la Policía de la Ciudad la encontró en la vivienda del hombre de 47 años, mientras este trataba de escapar por la terraza del edificio.

La expareja de Lourdes ya había sido denunciada por violencia de género por la cantante en dos ocasiones. El primer hecho, reportado públicamente en redes sociales, ocurrió el 25 de noviembre de ese año, cuando ella publicó en su cuenta de Instagram una imagen de su rostro hinchado y con moretones. “Si pasa, denuncien. No tengan miedo”, escribió.

El segundo episodio de violencia fue denunciado por Lourdes el pasado 1 de octubre, luego de que una vecina de ambos diera aviso a la Policía sobre una fuerte pelea. Los agentes resolvieron que el hombre debía retirarse del domicilio durante una noche, medida que fue cumplida.

García Gómez es un exdirigente político cercano al kirchnerismo. En 2009 fue funcionario de Débora Giorgi, exministra de Producción, y en 2016 fundó la organización “La Néstor Kirchner” junto con Esteban Pepe y Esteban Concia.

En cuanto a su vida personal, el hombre investigado por violencia de género mantuvo un perfil bajo y alejado de los medios a lo largo de los años. Sin embargo, su relación sentimental con la exintegrante de Bandana lo volvió objeto de atención mediática.

De acuerdo con sus propias declaraciones, tiene dos hijas de una pareja anterior, con quien aseguró mantener una buena relación coparental.

El romance entre Lourdes Fernández y Leandro García Gómez comenzó hace cinco años.

No obstante, la periodista Mercedes Ninci afirmó que García Gómez ya tenía una causa previa por violencia de género, anterior a su vínculo con Lourdes. “Inclusive había tenido tobillera electrónica y estuvo monitoreado a pedido del Tribunal Oral en lo Criminal Correccional 21. La había iniciado la damnificada por violencia de género”, contó.

Por otra parte, Lissa Vera, compañera de Lourdes en Bandana, declaró ante la Justicia que García Gómez era “una persona muy peligrosa” y que “siempre la saboteó".

Cómo fue detenido Leandro Esteban García Gómez

Esta semana, la madre de la cantante había denunciado la desaparición de Lourdes, de quien no tenía noticias desde el 4 de octubre, con sospechas de que la expareja estuviera involucrada.

Este jueves, la Policía de la Ciudad encontró el jueves por la noche a Lourdes en el departamento de García Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Según fuentes policiales, la mujer de 44 años se encontraba en “condiciones muy vulnerables”.

El edificio donde fue hallada Lourdes Fernández está ubicado en la calle Ravignani del barrio de Palermo.

Los oficiales ya habían acudido al domicilio por la tarde, pero en esa primera visita el hombre impidió que recorrieran toda la vivienda. Se presume que García Gómez la llevó a la terraza para evitar que la encontraran.

Finalmente, tras recibir la orden de allanamiento, el cuerpo policial halló a Lourdes dentro del departamento. El hombre no estaba presente, pero minutos después fue ubicado mientras intentaba huir por la terraza del edificio. Fue reducido por los efectivos y detenido en el marco de una investigación por violencia de género.

Lourdes fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Fernández para evaluar su estado. Aunque aún no se difundieron detalles sobre su salud, al salir del departamento necesitó ayuda de los ambulancieros para caminar.

Por su parte, García Gómez fue escoltado por la Policía fuera del edificio y trasladado a la Alcaldía central de la Comuna 4, en el barrio de Barracas, donde permanece detenido.

