Condenaron a 32 años de prisión a "Dumbo", el temido narco peruano que fingió su muerte y confesó haber encontrado a Dios en la cárcel

Este viernes 3 de octubre, Raúl Martín Maylli Rivera, el narcotraficante de nacionalidad peruana conocido por su apodo de “Dumbo”, recibió una condena de 32 años de cárcel por ser el jefe una banda que vendía drogas.

Según informó Clarín, la pena fue definida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal, que aceptó la responsabilidad del acusado en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, una situación agravada porque intervinieron más de tres personas en el negocio y, además, participaron menores de edad, cerca de establecimientos deportivos; también fue condenado por acopio de municiones y armas.

Maylli Rivera había confesado en el juicio oral en su contra que, desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2022, fue el líder de una organización narcocriminal que operó en Capital Federal y Buenos Aires, más específicamente en la villa 1-11-14, el Barrio Padre Mugica, el Barrio Bermejo, y Villa Fiorito. Y además reconoció que vendía drogas cerca de un jardín de infantes, una cancha de fútbol y un comedor al que iban niños.

Al terminar su declaración, explicó que decidió asumir su culpa tras una conversión religiosa: “Privado de mi libertad encontré la palabra de Dios. Eso me llevo a buscar una nueva vida”.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, los integrantes de la banda de “Dumbo” además “exhibían armas de fuego y hasta hacían disparos al aire para amedrentar a los vecinos” y, de esa forma, evitar denuncias en su contra. La organización también "llevaba un registro en cuadernos de las ventas de cocaína (“alto”), pasta base (“bajo”) y marihuana (“faso”), los gastos y la asistencia y función que desempeñaba cada miembro”.

"Dumbo" trasladado por la Policía Federal Argentina

Los antecedentes de Raúl Martín Mauylli Rivera

“Dumbo” se convirtió en uno de los delincuentes más conocidos de Argentina en 2021, por una serie de balaceras que sucedieron en el barrio Mugica, de Villa Lugano. Casi un año y medio después de estos hechos, el 28 de octubre de 2022, fue arrestado en Lima, Perú, y en noviembre de 2023 lo extraditaron a nuestro país.

El jefe narco había fingido su muerte a causa del Covid-19 con un certificado falso y poniendo una lápida en el cementerio de Flores, pero los agentes que lo perseguían no se dejaron engañar por la maniobra y terminaron deteniéndolo en Parque San Silvestre.

HM/DCQ