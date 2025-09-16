Condenaron a 8 años de prisión a dos gendarmes: drogaron y abusaron sexualmente a una compañera en Santiago del Estero

El Tribunal de Justicia de Santiago del Estero condenó a 8 años de prisión a dos gendarmes acusados de drogar y abusar sexualmente de una compañera en 2019. La sentencia recayó sobre Williams Jovani Romero, oriundo de Misiones, y Rolando Esteban Ríos, de Salta, quienes al momento de los hechos cumplían funciones como jefe y subalterno.

Según la investigación y la denuncia, la víctima, una gendarme de Buenos Aires, fue obligada a ingerir cervezas mezcladas con pastillas la noche del 19 de octubre de 2019, en el Dique Los Quiroga, donde posteriormente los acusados consumaron el ataque sexual.

Lo condenaron por una golpiza y por sus huellas encontraron que tenía más de 10 causas con nombres distintos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al otro día, la joven se despertó con fuertes dolores y sin recordar qué había sucedido la noche anterior. Con el paso de los días el malestar persistía por lo que decidió realizar una consulta médica, cuyo resultado final determinó que había sido víctima de un ataque sexual.

El tribunal, integrado por los jueces Graciela Viana de Avendaño, Rosa Falco y Julio Carmelo Vidal, los declaró culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal. Además, dispuso la revocación inmediata de las excarcelaciones que habían tenido durante la investigación.

Tras la lectura del fallo, los hombres fueron trasladados de inmediato a un establecimiento penitenciario, luego de ser esposados en la sala de audiencia.

BGD/DCQ