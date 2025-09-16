"Se hizo justicia". Con estas palabras la familia de León Aquino sintió un poco de alivio después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes condenara a prisión perpetua a Yesica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández, madre y padrastro del bebé asesinado en la localidad de Berazategui. Los jueces consideraron que existió "ensañamiento y alevosía" por parte de ambos contra el niño de tan solo 18 meses, que sufrió torturas de diferentes tipos.

El veredicto de culpabilidad contra Aquino y Fernández había sido dictado el 4 de septiembre pasado, pero en las últimas horas el tribunal dio a conocer los montos de pena y los fundamentos. En el caso de la mamá de la víctima, se tuvo en cuenta el agravante del vínculo, ya que era el menor de sus seis hijos -quienes también manifestaron haber padecido maltratos-.

Aquino fue considerada “coautora penal responsable del delito de homicidio agravado por tratarse del descendiente, y por haberse cometido con ensañamiento y alevosía”, mientras que Fernández fue hallado culpable del crimen, también en calidad de coautor, por ensañamiento y la alevosía por el rol central que tuvo en los abusos y lesiones contra León.

Los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano fallaron por "unanimidad" y los sentenciaron a prisión perpetua, tal como lo había solicitado la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, que en sus alegatos sostuvo que el pequeño "tuvo un sufrimiento totalmente innecesario hasta su muerte".

Entre otras heridas, el nene presentaba hematomas, pinchazos y tenía una aguja de 2,5 centímetros oxidada clavada en su espalda, que le provocó una “septicemia traumática”.

Tras conocerse el fallo, la tía del menor y hermana de la condenada, Ayelen Aquino, se expresó a través de su cuenta de Facebook, red social donde mantuvo actualizada las novedades de la causa. "Se hizo Justicia. Como dijo mi hermana, nosotras no ganamos nada, al contrario, perdimos a Leóncito en el camino. Lo único que nos alivia es saber que él si ahora va poder descansar en paz", escribió.

Durante su declaración en el juicio, Ayelén sostuvo que el 19 de septiembre de 2021, cuando trasladaron al nene al hospital, su hermana le aseguró que "se había ahogado con leche". Aquel día, León fue llevado al Hospital Evita Pueblo y rápidamente se lo derivó al Hospital El Cruce, donde finalmente murió cuatro días después, debido a la gravedad de las heridas.

Torturas con agujas y golpes: el calvario de León

La autopsia fue tan conmocionante como contundente: el nene presentaba hematomas, mordeduras en el cuello y pinchazos con agujas en distintas partes del cuerpo. Una de esas barras de metal estaba oxidada y había quedado incrustada en la zona lumbar de su cuerpo, causándole una infección.

Los hermanos de León (de entre 8 y 16 años) tampoco eran ajenos al calvario en ese hogar, ubicado en el barrio Villa Mitre, de la localidad bonaerense de Berazategui. De acuerdo a las declaraciones de los testigos, los pinchaban con alfileres, los castigaban con una especie de látigo, los dejaban durante varias horas sin comer y hasta los encerraban.

Antes de la elevación a juicio, la investigación ya había arrojado que el bebé había recibido golpizas con la mano abierta y palos, le habían mordido el cuello, hacían caminos de pan en la cuna para que se llenara de hormigas, le tapaban la cara con almohadas para que no llorara, le clavaban alfileres y agujas en diferentes partes de su cuerpo, le ponían pimienta en la mamadera y lo ahogaban en una palangana, entre otras torturas.

Previo al veredicto, la madre y el padrastro del chico tuvieron la posibilidad de manifestar sus últimas palabras, donde dijeron que eran inocentes. “Amo a mis hijos. No fui una buena madre, hice lo que pude. No busqué la muerte de uno de ellos. Si tomaba alcohol y los mordí un poco más fuerte alguna vez, pero fue un simple juego", expresó Aquino.

Por su parte, Fernández había afirmado: “No soy el monstruo que dicen que soy y nunca maltraté a los chicos, siempre los traté lo mejor que pude y soy inocente”.

